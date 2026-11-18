Pulisic ghi siêu phẩm, đội tuyển Mỹ thắng Haiti trong trận chia tay HLV Pochettino

Christian Pulisic ghi bàn bằng pha ngả người móc bóng đẹp mắt, góp phần giúp đội tuyển Mỹ đánh bại Haiti 2-0 ở trận tứ kết lượt về Giải CONCACAF Nations League ngày 17/11. Chiến thắng giúp Mỹ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết giải đấu với tổng tỷ số 8-0 sau hai lượt trận, đồng thời khép lại nhiệm kỳ hai năm của HLV Mauricio Pochettino trước khi ông chuyển sang dẫn dắt Manchester United.

HLV trưởng Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ (giữa) cùng các cầu thủ phản ứng sau ﻿trận tứ kết CONCACAF Nations League giữa Mỹ và Haiti tại Cincinnati, ngày 17/11/2026.

Trong trận đấu tại sân TQL, Pulisic mở tỷ số ở phút 25 bằng pha ngả người móc bóng sau đường chuyền bổng của Weston McKennie. Bóng chạm cột dọc phía xa trước khi đi vào lưới, mang về bàn thắng thứ 36 của tiền đạo này trong màu áo đội tuyển Mỹ.

Đến phút 43, tiền đạo 18 tuổi Julian Hall nhân đôi cách biệt sau khi nhận đường chuyền từ McKennie và dứt điểm đánh bại thủ môn Alexandre Pierre của Haiti. Đây là bàn thắng thứ năm của Hall sau sáu lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Mỹ giành chiến thắng chung cuộc 8-0 sau hai lượt trận, trong đó có trận thắng 6-0 ở lượt đi ngày 14/11. Riêng Pulisic ghi ba bàn trong hai cuộc đối đầu Haiti, góp phần giúp đội nhà giành quyền tham dự vòng chung kết CONCACAF Nations League vào tháng 3 tại Los Angeles.

Kết quả này cũng đánh dấu trận đấu cuối cùng của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Sau tiếng còi mãn cuộc, nhà cầm quân 54 tuổi người Argentina chia tay các học trò trong không khí xúc động và nhận được sự cổ vũ của 24.001 khán giả tại sân TQL.

Pochettino kết thúc nhiệm kỳ với thành tích 23 trận thắng, 12 trận thua và 2 trận hòa. Ông bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Mỹ bằng chiến thắng 2-0 trước Panama ngày 12/10/2024 và đưa đội tuyển vào vòng 16 đội World Cup 2026 trước khi bị Bỉ loại với tỷ số 4-1.

Trong hai năm làm việc, Pochettino sử dụng tổng cộng 78 cầu thủ, trong đó có 31 người lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Chín cầu thủ ở độ tuổi thiếu niên được trao cơ hội thi đấu, bao gồm Julian Hall, cho thấy quá trình trẻ hóa đội hình được triển khai song song với việc sử dụng các trụ cột giàu kinh nghiệm.

Sau trận đấu, Pochettino lên đường tới Manchester để tiếp quản vị trí HLV trưởng Manchester United từ ngày 18/11, thay thế Michael Carrick. Một số thành viên ban huấn luyện của ông đã có mặt tại Anh từ trước, trong khi các trợ lý còn lại cùng di chuyển sau trận gặp Haiti.

Nhà cầm quân người Argentina sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi Manchester United đang đứng thứ 18 tại Giải Ngoại hạng Anh và có nguy cơ xuống hạng. Ông chỉ có vài ngày chuẩn bị trước chuyến làm khách trên sân Liverpool vào ngày 22/11.

Pochettino từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea tại Giải Ngoại hạng Anh. Ông trở thành HLV trưởng chính thức thứ tám của Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Mỹ bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm Pochettino. Giám đốc điều hành JT Batson cho biết liên đoàn ưu tiên ứng viên có năng lực phát triển cầu thủ trẻ, quan tâm đến hệ thống đội tuyển trẻ và duy trì quan hệ hiệu quả với các câu lạc bộ.