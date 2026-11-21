HLV Pochettino tự tin vực dậy Manchester United sau áp lực tại World Cup

Tân huấn luyện viên Manchester United Mauricio Pochettino ngày 20/11 bày tỏ sự tự tin vào khả năng đưa đội bóng vượt qua khủng hoảng, cho rằng kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Mỹ tại World Cup 2026 đã giúp ông trưởng thành và sẵn sàng đối mặt với áp lực tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Argentina tiếp quản đội bóng đang đứng trong nhóm xuống hạng ở Ngoại hạng Anh sau khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm.

HLV Mauricio Pochettino cho biết ông sẵn sàng đối mặt với áp lực tại Old Trafford. Ảnh: AP

Pochettino chia tay đội tuyển Mỹ hồi đầu tuần này để tiếp quản Manchester United, đội bóng đã trải qua 13 năm không giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và chỉ thắng một trong 10 trận gần nhất.

Trong cuộc họp báo đầu tiên tại Manchester, Pochettino khẳng định quãng thời gian dẫn dắt tuyển Mỹ đã giúp ông tích lũy kinh nghiệm quan trọng, đặc biệt trong việc đối mặt với kỳ vọng và sức ép từ người hâm mộ.

Nhà cầm quân người Argentina nhắc lại trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại World Cup 2026 trên sân SoFi ở California, khi cả nước chủ nhà đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Theo ông, áp lực tại giải đấu này thậm chí còn lớn hơn những gì ông từng trải qua khi dẫn dắt các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh, La Liga hay Pháp.

Pochettino từng xúc động khi chia tay tuyển Mỹ, nhưng ông cũng thừa nhận nhớ nhịp độ làm việc hằng ngày ở cấp câu lạc bộ. Sau hai ngày trực tiếp huấn luyện Manchester United, cựu HLV Tottenham, Paris Saint-Germain và Chelsea cho biết ông hào hứng với việc trở lại sân tập và đồng hành cùng các cầu thủ.

Tuy nhiên, thử thách trước mắt của Pochettino không hề dễ dàng. Manchester United đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng và có nguy cơ tiếp tục lún sâu trên bảng xếp hạng khi phải làm khách trước Liverpool vào ngày 22/11.

Pochettino cho biết ưu tiên trước mắt là giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất để cạnh tranh với Liverpool, đồng thời từng bước xây dựng lối chơi dựa trên triết lý bóng đá của mình.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo được đồng thuận trong đội hình, giúp các cầu thủ tiếp nhận những thay đổi về phương pháp và cách tổ chức thi đấu. Dù mới có ít ngày làm việc, ban huấn luyện sẽ nỗ lực tìm ra giải pháp để đội bóng sớm cải thiện kết quả.