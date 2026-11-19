HLV Pochettino đối mặt thử thách lớn trong trận ra mắt Manchester United

Tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ có trận ra mắt Manchester United trên sân của Liverpool vào ngày 22/11, trong bối cảnh đội bóng đang trải qua khởi đầu tệ nhất tại Giải Ngoại hạng Anh trong 40 năm. Nhà cầm quân người Argentina được kỳ vọng giúp đội bóng thoát khỏi nhóm xuống hạng và chấm dứt chuỗi năm tháng sa sút kể từ khi HLV Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

HLV Pochettino chuẩn bị dẫn dắt Manchester United. Ảnh: AP

Pochettino là nhà cầm quân chính thức thứ tám tiếp quản Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Ông đến Old Trafford khi đội bóng giàu thành tích với 20 chức vô địch Anh đang nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng, sau chuỗi kết quả đáng thất vọng ở giai đoạn đầu mùa giải. Phát biểu trong tuần này, Pochettino khẳng định quyết tâm thay đổi tình hình của Manchester United, đồng thời tin rằng đội bóng có thể lấy lại vị thế trước các đối thủ lớn.

Tuy nhiên, thời gian là điều không phải huấn luyện viên nào tại Old Trafford cũng có được. Người tiền nhiệm Michael Carrick bị sa thải tuần trước, chưa đầy sáu tháng sau khi ký hợp đồng hai năm, do Manchester United chỉ giành một chiến thắng trong 10 trận. Trước đó, Ruben Amorim cũng chỉ tại vị 14 tháng, trong khi David Moyes bị sa thải năm 2014, sau 11 tháng thực hiện bản hợp đồng sáu năm.

Thử thách đầu tiên của HLV Pochettino là chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool, đối thủ truyền kiếp của Manchester United. Nhà cầm quân người Argentina mới đến Manchester hôm 18/11 nên có rất ít thời gian để triển khai chiến thuật và xây dựng sự gắn kết với các cầu thủ.

Manchester United có thể kỳ vọng vào hiệu ứng tích cực từ việc thay đổi huấn luyện viên, tương tự giai đoạn Carrick được bổ nhiệm tạm quyền hồi tháng 1. Khi đó, đội bóng đánh bại Manchester City 2-0 trong trận đầu tiên và tiếp tục thắng Arsenal 3-2 ở trận kế tiếp.

Những kết quả này góp phần giúp Carrick được trao hợp đồng dài hạn, đồng thời tạo nền tảng để Manchester United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba và giành quyền tham dự Champions League. Tuy nhiên, việc ông nhanh chóng bị sa thải sau chuỗi trận sa sút cũng cho thấy áp lực thành tích lớn mà Pochettino phải đối mặt.

Những trận đấu đáng chú ý

Cuộc đối đầu Liverpool - Manchester United là tâm điểm vòng đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Đây vốn là một trong những trận đấu giàu tính cạnh tranh nhất bóng đá Anh và càng thu hút sự chú ý khi Pochettino lần đầu dẫn dắt Manchester United.

Ở các trận đấu khác, Manchester City tiếp đón Fulham sau ba thất bại liên tiếp, trong khi Arsenal làm khách trên sân Newcastle.

Những cầu thủ đáng chú ý

Tiền đạo Florian Wirtz đang có phong độ tích cực sau khi ghi ba bàn trong hai trận đấu cho đội tuyển Đức ở đợt tập trung quốc tế vừa qua. Trước đó, anh cũng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Crystal Palace.

Sau giai đoạn đầu chưa thực sự ổn định tại Ngoại hạng Anh, Wirtz được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ khi Liverpool tiếp đón Manchester United.

Tình hình lực lượng

Trung vệ Virgil van Dijk đã rút khỏi đội tuyển Hà Lan do vấn đề thể lực, khiến tình trạng sẵn sàng thi đấu của anh trở thành yếu tố cần theo dõi trước trận gặp Manchester United.

Trong khi đó, tiền vệ Johan Manzambi của Aston Villa không thể góp mặt trong các trận đấu của đội tuyển Thụy Sĩ vì chấn thương bắp chân.