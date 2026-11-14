Hoàn thiện hạ tầng tái định cư, tạo thuận lợi cho GPMB

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án, cùng với công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, các địa phương đang tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư. Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất và nơi ở mới với hạ tầng đồng bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn góp phần tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án.

Gần 20 hộ dân tại Khu tái định cư khu 6 Thanh Sơn, phường Uông Bí đang hoàn thiện nhà tại nơi ở mới.

Năm 2026, phường Uông Bí là địa phương có diện tích phải GPMB thực hiện các dự án lớn thứ hai toàn thành phố, với hơn 500ha và nhu cầu tái định cư gần 500 hộ dân. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Khu công nghiệp An Hưng, Khu công nghiệp Green Bay Tech...

Trước nhu cầu tái định cư lớn, phường Uông Bí đang triển khai 3 dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư. Trong đó, khu tái định cư tại khu 6 Thanh Sơn đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, nước, viễn thông; hiện đang chuẩn bị thảm nhựa mặt đường để hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Là một trong những hộ dân thuộc diện GPMB thực hiện dự án Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và được bố trí tái định cư tại khu vực này, ông Lê Văn Hồng, cho biết: Quá trình bốc thăm, nhận đất tái định cư diễn ra thuận lợi. Khu tái định cư có hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, giao thông thuận tiện, tạo điều kiện cho các hộ vận chuyển vật liệu và tổ chức xây dựng nhà ở. Hiện gần 20 hộ dân tại đây đang tập trung thi công nhà mới, nhiều hộ phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Hạ tầng dự án tái định cư tại khu Bí Giàng, phường Uông Bí đang được gấp rút hoàn thiện.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Uông Bí cho biết, trong 3 dự án khu tái định cư đang triển khai, hiện đã có 2 khu đủ điều kiện để các hộ dân thuộc diện GPMB dự án đường sắt tốc độ cao và dự án Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí bốc thăm, lựa chọn vị trí đất tái định cư. Đối với khu còn lại, phường đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ GPMB các dự án khu công nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, địa phương nghiên cứu bổ sung các khu tái định cư trong năm 2027, chủ động quỹ đất phục vụ các dự án triển khai trong thời gian tới.

Tại phường Đông Mai, công tác chuẩn bị hạ tầng tái định cư cũng đang được khẩn trương thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Năm 2026, phường triển khai GPMB 9 dự án với tổng diện tích hơn 132ha; đến nay đã hoàn thành GPMB trên 80ha. Để tiếp tục triển khai phần diện tích còn lại, nhất là đối với các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, phường đang tập trung hoàn thiện 2 dự án hạ tầng khu tái định cư.

Theo ông Vũ Đức Hoàn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Mai, nhu cầu tái định cư của các dự án đang triển khai trên địa bàn hiện có hơn 250 hộ dân. Hai khu tái định cư mới được đầu tư có khả năng đáp ứng hơn 300 ô đất. Hiện các dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phường phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026, đồng thời tổ chức bốc thăm, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện để sớm triển khai xây dựng nhà ở.

Phường Đông Mai đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Minh Thành sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các hộ dân.

Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng tại các địa phương có nhiều dự án triển khai, nhất là khu vực phía Tây thành phố. Khi người dân được bố trí nơi ở mới với hạ tầng thiết yếu, điều kiện đi lại và sinh hoạt thuận lợi, công tác GPMB sẽ có thêm cơ sở để tạo đồng thuận, hạn chế vướng mắc phát sinh. Đây cũng là tiền đề để các địa phương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.