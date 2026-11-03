Mở rộng dư địa tăng trưởng từ các cụm công nghiệp

Với quy hoạch 72 cụm công nghiệp (CCN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh đang tập trung thu hút đầu tư, đẩy nhanh GPMB, hình thành quỹ đất phát triển CCN. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp tại các địa phương.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Điện máy mỏ Cẩm Phả (CCN Cẩm Thịnh).

Dự án CCN Hoành Bồ 1 có tổng diện tích trên 72ha, ảnh hưởng đến 41 hộ dân. Đến nay, xã Thống Nhất đã hoàn thành kiểm đếm, lập dự thảo phương án bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng; thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với các hạng mục nằm trong ranh giới dự án. Địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 37ha, đạt khoảng 51% diện tích cần GPMB.

Ông Trần Văn Cương (Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất) cho biết: Xã xác định GPMB các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện quan trọng để chủ đầu tư triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, từng bước bảo đảm tiến độ dự án. Đối với diện tích còn lại của CCN Hoành Bồ 1, địa phương phấn đấu hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ trong tháng 10 và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2026.

Theo điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 18/6/2026, mạng lưới CCN được quy hoạch gồm 62 cụm trong giai đoạn 2021-2030, với tổng diện tích 3.228,61ha; giai đoạn sau năm 2030 có thêm 10 cụm, diện tích 630,63ha. Tổng cộng, quy hoạch xác định 72 CCN, tạo dư địa phát triển công nghiệp theo hướng phân bố hợp lý, phù hợp định hướng phát triển của từng địa phương.

Đến nay, toàn thành phố đã thành lập, mở rộng 22 CCN, với tổng diện tích 1.337,45ha. Trong đó, 7 CCN đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, gồm: Cẩm Thịnh, Hà Khánh, Phương Nam, Nam Sơn, Đông Mai, Vân Đồn và Hoành Bồ, với tổng diện tích 373,19ha. Các CCN này đã thu hút trên 500 dự án, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đầu tư khoảng trên 7.100 tỷ đồng và 19,36 triệu USD.

Cùng với 7 CCN đã đi vào hoạt động, thành phố hiện có 15 CCN đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích 905,26ha. Trong đó, 3 CCN đang thi công là Đông Đầm Hà B, Yên Than và Hoành Bồ 1; 8 CCN đã khởi công và 4 CCN đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh quy hoạch đã mở ra cơ hội rà soát, sắp xếp lại mạng lưới CCN theo nhu cầu thực tế, đồng thời bổ sung các địa điểm có tiềm năng thu hút đầu tư. Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch thành phố và quy hoạch chung đô thị, Sở Công Thương đã phối hợp với các địa phương đánh giá tổng thể mạng lưới, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch những cụm không còn phù hợp, điều chỉnh vị trí và bổ sung các CCN mới gắn với định hướng phát triển công nghiệp.

Thi công san nền tại khu vực tiếp giáp với đường dẫn vào nút giao cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, phục vụ GPMB Dự án Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1.

Sau khi quy hoạch được điều chỉnh, công tác thu hút nhà đầu tư, thành lập CCN tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã thành lập thêm 2 CCN là Vô Ngại và Thống Nhất; 1 cụm tại Tiên Yên hoàn thành thẩm định, đang xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy; 2 CCN Hải Xuân 1 và Hải Xuân 2 hoàn thành chấm điểm; 4 cụm Đồng Đạm, Quang Hanh, Uông Bí 2 và Bắc Sơn đang được thẩm định. Bên cạnh đó, 3 địa phương đã đăng tải thông tin tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN; khoảng 6 cụm khác đang có nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu.

Với tiến độ hiện nay, dự kiến đến hết năm 2026, toàn thành phố có thể thành lập khoảng 35-40 CCN trong tổng số 62 cụm được quy hoạch đến năm 2030. Đây là cơ sở để tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp, tăng khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư và tạo điều kiện phát triển sản xuất tại các địa phương. Tuy nhiên, để các CCN sớm phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành thủ tục thành lập mà còn phải đẩy nhanh GPMB, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và rút ngắn thời gian đưa dự án vào khai thác.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, đơn vị đang phối hợp với chủ đầu tư và UBND các địa phương rà soát, thống nhất biểu tiến độ cụ thể đối với từng CCN, tập trung thực hiện song song các thủ tục để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư; phấn đấu khởi công dự án sau 3-4 tháng kể từ khi CCN được thành lập; đẩy nhanh GPMB, tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật để hoàn thành trong 12-15 tháng kể từ ngày khởi công. Qua đó, thời gian đưa CCN vào khai thác dự kiến giảm xuống còn khoảng 18-20 tháng kể từ khi thành lập, thay vì trên 36 tháng như giai đoạn trước.

Cùng với đó, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu phát triển công nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và tăng cường theo dõi tiến độ thực hiện. Trọng tâm là bảo đảm các CCN phát triển phù hợp quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, sớm đưa quỹ đất vào sử dụng. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển sản xuất và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững của thành phố.