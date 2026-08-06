CCB Quảng Ninh: Lan tỏa tinh thần tự lực, góp sức phát triển quê hương

Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn Quảng Ninh trở thành điểm tựa để hội viên CCB toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2021-2026.

Ở xã Ba Chẽ, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được triển khai rất hiệu quả trong thời gian qua. Tại thôn Nam Sơn, mô hình trồng rừng bản địa đa loài kết hợp phát triển dược liệu dưới tán rừng của các hội viên Chi hội CCB thôn đang mang lại hiệu quả rõ nét. CCB Lý Văn Hếnh sở hữu hơn 10ha đất sản xuất. Trên diện tích này ông xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp gồm 1,5ha trồng ba kích tím, 2ha quế, 1ha thông lấy nhựa và hơn 5ha keo.

Nhờ lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, kết hợp áp dụng kỹ thuật sản xuất, mô hình đem lại thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương. Nhiều năm liền, CCB Lý Văn Hếnh được công nhận là hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở; năm 2026 ông đạt danh hiệu hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và được đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam cùng UBND tỉnh khen thưởng.

Hội CCB xã Ba Chẽ hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn Quảng Ninh không ngừng được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 175 doanh nghiệp, 26 HTX, trên 700 trang trại, gia trại và gần 1.600 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Đây là lực lượng kinh tế quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

Thông qua tổ chức hội, cùng động lực từ phong trào thi đua, nhiều hội viên đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, thành lập doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Không ít doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng KHCN, đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

Công ty TNHH MTV Minh Làn (phường Liên Hòa) do CCB Bùi Huy Minh làm Giám đốc, thành lập từ năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành đơn vị uy tín, tham gia nhiều công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn. CCB Bùi Huy Minh chia sẻ: "Gần 20 năm hoạt động, chúng tôi đã cung cấp vật liệu xây dựng cho hàng trăm công trình trên địa bàn và các khu vực lân cận, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương".

CCB Bùi Huy Minh (bên trái), Giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Làn, trao đổi với công nhân về chất lượng vật liệu phục vụ thi công.

Có thể khẳng định, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không chỉ là một phong trào thi đua, mà đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội CCB. Thông qua phong trào, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên từng bước được nâng lên; tổ chức hội ngày càng vững mạnh; vai trò của CCB trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được khẳng định.

Đáng trân trọng hơn cả là dù thành công trên thương trường, nhiều doanh nhân CCB vẫn luôn giữ vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, họ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo, tham gia các hoạt động vì cộng đồng và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đàm Huy Đắc khẳng định: "Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời động viên, tạo điều kiện để các doanh nghiệp CCB phát triển, góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng CCB Quảng Ninh trong thời kỳ mới".

Với tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các hội viên CCB, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn Quảng Ninh đang tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Những người lính năm xưa hôm nay vẫn bền bỉ trên mặt trận phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn truyền cảm hứng về ý chí tự lực, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng tổ chức Hội CCB tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần cùng Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.