Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10

Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026 theo hình thức trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước, với hơn 80.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông tin về 3 chuyên đề trọng tâm: Chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029; thực trạng công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030; những kết quả quan trọng bước đầu trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị báo cáo viên tại điểm cầu TP Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị các cơ quan Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm bắt thông tin, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, nhất là những chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 11; chú trọng phản ánh việc cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Trung ương tại địa phương, biểu dương những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, diễn ra từ ngày 22/10 đến 22/11/2026, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 22/10 đến 8/11 trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn); đợt 2 từ ngày 9 đến 22/11 trên ứng dụng Thông tin tuyên giáo và các nền tảng có liên kết cuộc thi.

Nội dung cuộc thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các phong trào thi đua về chuyển đổi số và kiến thức, kỹ năng số cơ bản. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.