Binh đoàn 19: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Nhận thức rõ vai trò của công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh đoàn 19 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Cùng với kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; gắn lý luận với thực tiễn, sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đổi mới công tác tuyên truyền trước hết được thể hiện từ việc chú trọng xây dựng đội ngũ trực tiếp truyền đạt, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động. Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 do Binh đoàn 19 tổ chức là một trong những hoạt động thể hiện rõ hướng đổi mới này. Hội thi thu hút đội ngũ cán bộ ở nhiều vị trí tham gia, được chia thành hai nhóm đối tượng, gồm cán bộ cấp ủy, chỉ huy đơn vị và đội ngũ cán bộ phòng, cán bộ chính trị, bí thư chi bộ, cán bộ các tổ chức quần chúng. Cách lựa chọn đối tượng dự thi cho thấy yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền được Binh đoàn triển khai khá toàn diện, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục và tuyên truyền ở cơ sở.

Báo cáo viên Trung tâm Giám định thực hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 do Binh đoàn 19 tổ chức.

Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời liên hệ với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn.

Điểm đáng chú ý là hội thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đặt ra yêu cầu đối với khả năng chuyển tải nội dung đến người nghe. Qua các phần thi, nhiều thí sinh thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, nắm chắc nội dung, có phương pháp trình bày logic, sinh động, biết liên hệ thực tiễn và xử lý câu hỏi.

Đánh giá về hội thi, Đại tá Trần Duy Lê, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 19 cho biết, các thí sinh chuẩn bị nghiêm túc, nắm chắc nội dung nghị quyết và liên hệ khá sát với thực tiễn đơn vị. Nhiều đồng chí có phương pháp truyền đạt sinh động, logic, sử dụng hiệu quả hình ảnh, trình chiếu, kết hợp tốt giữa lý luận với thực tiễn. Các chuyên đề tập trung làm rõ những điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và những vấn đề về xây dựng Quân đội, quốc phòng, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng Đảng… Việc lựa chọn nội dung và cách liên hệ thực tiễn tại hội thi cho thấy công tác tuyên truyền ngày càng được chú trọng theo hướng gắn với nhiệm vụ cụ thể, giúp nghị quyết, chủ trương của Đảng được truyền tải thiết thực, dễ tiếp nhận hơn.

Trung tâm Quản lý đường vận tải mỏ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Từ việc chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền ở Binh đoàn 19 đang được triển khai theo hướng gần hơn với thực tiễn, lấy yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị làm điểm tựa để lựa chọn nội dung và cách thức truyền đạt. Nhờ đó, tuyên truyền không dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, nghị quyết, mà từng bước trở thành phương thức góp phần thống nhất nhận thức, củng cố ý thức trách nhiệm và thúc đẩy cán bộ, đảng viên, người lao động chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Tại Trung tâm Quản lý đường vận tải mỏ, việc đổi mới công tác tuyên truyền được thể hiện rõ qua cách đưa nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Điển hình như tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV, Trung tâm tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi của nghị quyết, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch, chỉ tiêu và nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

Cách làm này giúp việc học tập nghị quyết chuyển từ yêu cầu tiếp nhận, ghi nhớ nội dung sang xác định rõ trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Các nội dung về xây dựng Đảng, hoàn thiện mô hình tổ chức và chính quyền địa phương 2 cấp, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh… được tiếp cận trong mối liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị từng bước tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác.

Công ty 91 tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở kết hợp đối thoại người lao động.

Cùng với đổi mới nội dung, các hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng. Việc 2 thí sinh của Binh đoàn 19 đạt giải tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn, vệ sinh lao động trong Công đoàn Quân đội lần thứ III năm 2026 là một minh chứng. Hình thức trực tuyến tạo thêm kênh để cán bộ, người lao động chủ động tìm hiểu kiến thức, qua đó góp phần đưa nội dung tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động đến gần hơn với thực tiễn công việc.

Đổi mới công tác tuyên truyền được Binh đoàn 19 triển khai từ nội dung, phương pháp đến hình thức, gắn với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động; tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.