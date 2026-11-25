Phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý IV/2026

Sáng 25/11, Đảng ủy phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý IV/2026, với sự tham dự của gần 180 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo phường, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn.

PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền giảng tại hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thông tin khái quát bối cảnh ra đời, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW; những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ; đồng thời phân tích, làm rõ những vấn đề đặt ra trong xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Liên hệ thực tiễn thành phố Quảng Ninh, báo cáo viên đã phân tích những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các nghị quyết của Thành ủy về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, trong đó nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có sự tương đồng với những định hướng lớn của Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Đặc biệt, trên cơ sở phân tích đặc điểm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống, tiềm năng và lợi thế của phường Hồng Gai, báo cáo viên đã gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân, tạo động lực phát triển bền vững địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu kết luận hội nghị.

Thông qua hội nghị, phường Hồng Gai tiếp tục xác lập rõ hơn những hướng đi, nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển văn hóa, từng bước chuyển hóa tiềm năng, lợi thế văn hóa, lịch sử thành nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng phường Hồng Gai văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.