Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026 tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới; kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng công tác đối ngoại, ngoại giao thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh định hướng công tác tuyên truyền sau Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026.

Định hướng công tác tuyên truyền sau hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh đề nghị các địa phương, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và thành phố; những quyết sách mới, dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn.