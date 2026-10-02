Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026

Ngày 2/10, tại thành phố Quảng Ninh, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 diễn ra. Dự hội thi có Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Quảng Ninh tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 cấp Bộ được tổ chức tại Công an thành phố Quảng Ninh có 12 đội thi thuộc Công an 12 tỉnh, thành phố phía Bắc tham gia. Đây là những đội tuyển xuất sắc nhất được lựa chọn kỹ lưỡng từ hội thi cấp cơ sở tại các địa phương.

Phần thi xử lý tình huống của Công an tỉnh Lào Cai.

Tại hội thi, các đội đều trải qua 2 phần thi gồm thuyết trình và xử lý tình huống với nhiều chủ đề khác nhau như: Ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và lợi ích của việc chấp hành pháp luật; những lỗi vi phạm chủ yếu của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông; tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực trong giai đoạn hiện nay…

Phần thi thuyết trình của Công an thành phố Quảng Ninh.

Hội thi là diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền; đồng thời góp phần phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của Công an cơ sở - lực lượng trực tiếp bám địa bàn, bám cơ sở, gần dân, sát dân, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Từ đó, xây dựng hình ảnh mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở không chỉ thực thi pháp luật mà còn tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân đồng thuận, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ địa bàn.

Phần thi thuyết trình của Công an thành phố Hà Nội.

Hội thi là hoạt động của Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” của Chính phủ.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 cấp Bộ được tổ chức tại 3 khu vực gồm: Công an thành phố Quảng Ninh, Công an thành phố Cần Thơ và Công an tỉnh Khánh Hòa.