Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 10/2026

Ngày 27/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 10/2026.

Quảng cảnh Hội nghị báo cáo viên.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, thông tin về truyền thống 90 năm của công nhân Vùng mỏ và ngành Than 12/11 (1936-2026). Trong đó, đồng chí làm rõ ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng bãi công năm 1936, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của các thế hệ thợ mỏ; những đóng góp của ngành Than trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là vai trò của ngành Than đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của Quảng Ninh và định hướng phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Đại tá Trần Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, thông tin về những diễn biến mới liên quan đến tình hình biển, đảo thời gian qua; các vấn đề an ninh trên biển, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Đồng thời, làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác truyên truyền trong thời gian tới.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, các báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong 10 tháng năm 2026; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của thành phố; kết quả giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh tại cơ sở; tăng cường cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng, góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và đồng thuận trong nhân dân.