Tuyên dương cán bộ đạt thành tích cao tại các hội thi cấp toàn quốc và Quân khu 3

Sáng 4/9, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương các cán bộ có thành tích tiêu biểu trong tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc và Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn Bộ binh, Binh chủng giỏi Quân khu 3 năm 2026.

Dự hội nghị có Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố.

Tại hội nghị, Bộ CHQS thành phố biểu dương những thành tích nổi bật của các đồng chí cán bộ tham gia hai hội thi lớn trong năm 2026.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố và Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội nghị.

Đối với Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, Trung tá Phan Xuân Thưởng, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 244, đã trải qua các vòng thi cấp cụm, cấp tỉnh và được lựa chọn tham gia Hội thi khu vực I (phía Bắc). Với sự chuẩn bị nghiêm túc, bản lĩnh, phương pháp tuyên truyền sinh động, đồng chí Phan Xuân Thưởng đoạt giải Ba khu vực I và tiếp tục được lựa chọn tham gia Chung khảo toàn quốc.

Tại Chung khảo toàn quốc, với sự tham gia của 32 thí sinh đến từ 23 đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Trung tá Phan Xuân Thưởng đã xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc.

Đối với Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn Bộ binh, Binh chủng giỏi năm 2026 do Quân khu 3 tổ chức, Bộ CHQS thành phố đã lựa chọn, thành lập đội tuyển, tổ chức huấn luyện và tham gia hội thi. Kết quả, hai cán bộ của Trung đoàn 244 đều đoạt giải Ba cặp cán bộ toàn năng (khối 2 các đơn vị địa phương, Trường Quân sự Quân khu), được Quân khu 3 tặng bằng khen và đánh giá cao.

Cụ thể, Trung tá Nguyễn Thế Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 244, đoạt giải Ba cặp cán bộ toàn năng; Trung tá Lê Duy Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 244, đoạt giải Ba cặp cán bộ toàn năng và Giấy chứng nhận Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh giỏi cấp Quân khu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của các cán bộ tham gia hội thi. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được không chỉ thể hiện năng lực, trình độ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, mà còn phản ánh chất lượng công tác giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ của Bộ CHQS thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cán bộ đạt thành tích tiếp tục phát huy kết quả, không ngừng tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác; chủ động chia sẻ kinh nghiệm, góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm phát hiện, lựa chọn, tạo điều kiện để cán bộ trẻ được rèn luyện qua thực tiễn và các hội thi, hội thao; qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ CHQS thành phố tổ chức tuyên dương, trao thưởng đối với Trung tá Phan Xuân Thưởng, Trung tá Nguyễn Thế Thắng và Trung tá Lê Duy Thái vì đã có thành tích xuất sắc tại các hội thi cấp toàn quốc và Quân khu 3 năm 2026.