POCO F9 Ultra 512GB giá bao nhiêu? Có nên lên đời?

POCO F9 Ultra 512GB gây chú ý với dung lượng lưu trữ lớn, hiệu năng mạnh mẽ cùng nhiều trang bị đáng cân nhắc. Giá bán của phiên bản 512GB cũng là yếu tố đáng quan tâm khi đặt cạnh các tùy chọn dung lượng khác. Vậy F9 Ultra 512GB giá bao nhiêu và liệu đây có phải lựa chọn phù hợp để lên đời?

Điện thoại POCO F9 Ultra 512GB giá bao nhiêu?

Tại Việt Nam, phiên bản POCO F9 Ultra 512GB có giá niêm yết 31.990.000 đồng. Trong giai đoạn mở bán, mức giá ưu đãi của F9 Ultra 512GB được đưa về 26.490.000 đồng, tiết kiệm khoảng 5,5 triệu đồng cho người dùng.

Ba tùy chọn bộ nhớ được phân phối chính hãng tại CellphoneS với bảng giá như sau:

Lưu ý: Giá bán có thể thay đổi theo ưu đãi hiện hành

Phiên bản

Giá niêm yết

Giá ưu đãi mở bán

12GB + 256GB

29.990.000 đồng

24.490.000 đồng

16GB + 512GB

31.990.000 đồng

26.490.000 đồng

16GB + 1TB

39.990.000 đồng

30.490.000 đồng



Đánh giá POCO F9 Ultra - Có gì nâng cấp?

F9 Ultra được POCO tập trung cải thiện trải nghiệm ở hiệu năng, camera và thời lượng sử dụng. Những thay đổi này hướng đến người dùng cần một thiết bị mạnh để chơi game, chụp ảnh và xử lý nhiều tác vụ.

Hiệu năng mạnh với Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng VisionBoost D8

Điện thoại POCO F9 Ultra sử dụng nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5, cho tốc độ xử lý lên đến 4,6GHz nhờ kiến trúc 8 nhân. Theo công bố của Xiaomi, POCO F9 Ultra đạt 4.165.108 điểm AnTuTu V11, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game nặng và xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc.

Đáng chú ý, máy còn tích hợp chip đồ họa VisionBoost D8 mang đến khả năng tăng cường đồ họa và nội suy chuyển động. Công nghệ này hỗ trợ cải thiện độ chi tiết, đồng thời tạo khung hình mượt hơn trong những tựa game tương thích.

Camera 200MP nâng tầm khả năng chụp ảnh

Camera chính 200MP với khẩu độ f/1.68 và chống rung quang học OIS giúp POCO F9 Ultra ghi lại nhiều chi tiết, đồng thời hạn chế rung khi chụp. Độ phân giải cao cho phép người dùng cắt bớt khung hình hoặc chỉnh sửa ảnh mà hình ảnh vẫn giữ được độ chi tiết tốt.

Cụm camera 200MP mở rộng lựa chọn chụp ảnh trên F9 Ultra

Bên cạnh đó, camera tele tiềm vọng 50MP với tiêu cự tương đương 120mm và camera góc siêu rộng 50MP với tiêu cự tương đương 17mm giúp mở rộng lựa chọn góc chụp. OIS trên camera tele hỗ trợ giữ khung hình ổn định khi zoom xa, còn ống kính góc siêu rộng phù hợp để ghi lại phong cảnh và không gian lớn.

Pin 8050mAh cùng sạc nhanh 100W

Dung lượng pin 8050mAh giúp POCO F9 Ultra hướng đến thời gian sử dụng dài hơn giữa các lần sạc. Theo Xiaomi, máy có thể sử dụng đến 2 ngày, nhưng thời gian thực tế vẫn thay đổi tùy tác vụ, cường độ dùng và điều kiện sử dụng.

Khi cần bổ sung năng lượng, sạc nhanh HyperCharge có dây 100W giúp sạc đầy pin nhanh trong khoảng 50 phút. Sạc không dây 50W cũng có thể đạt 50% pin sau khoảng 37 phút, thuận tiện khi bạn cần sử dụng máy trong thời gian ngắn.

Có nên lên đời POCO F9 Ultra sử dụng không?

Nếu bạn ưu tiên hiệu năng mạnh, bộ nhớ lớn và khả năng chụp ảnh linh hoạt, POCO F9 Ultra là lựa chọn đáng cân nhắc. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera 200MP và pin 8050mAh tạo nên cấu hình phù hợp cho cả chơi game lẫn sử dụng hàng ngày.

Người dùng đang sở hữu smartphone có hiệu năng thấp hoặc dung lượng lưu trữ hạn chế sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi chuyển sang phiên bản 512GB. Ngược lại, nếu thiết bị hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu và bạn ít chơi game hoặc quay video, việc nâng cấp có thể chưa thật sự cần thiết.

Khi đã chốt phương án nâng cấp, bạn có thể đến CellphoneS để đặt mua máy chính hãng. Hệ thống này cung cấp các tùy chọn dung lượng lưu trữ 256GB, 512GB và 1TB cùng hai màu Đen và Đỏ Cherry, kèm chính sách bảo hành và trả góp.

Nhìn tổng thể, POCO F9 Ultra tạo dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh, camera độ phân giải cao và thời lượng sử dụng dài. Phiên bản 512GB phù hợp với người thường xuyên lưu trữ nhiều ứng dụng, hình ảnh và video. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn smartphone mạnh với dung lượng lưu trữ rộng.