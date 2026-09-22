iPhone 17 và iPhone Air vẫn hút khách năm 2026 nhờ trải nghiệm bền và lựa chọn nâng cấp rõ ràng.

Điện thoại iPhone 17 vẫn thu hút người dùng trong năm 2026 nhờ hiệu năng ổn định và trải nghiệm sử dụng lâu dài. Trong khi đó, iPhone Air mang đến hướng tiếp cận khác với thiết kế mỏng nhẹ và kiểu dáng hiện đại. Cùng xem hai mẫu máy này có gì phù hợp với nhu cầu nâng cấp hiện nay.

Vì sao iPhone 17 và iPhone Air vẫn hút khách?

Sau một thời gian xuất hiện trên thị trường, iPhone 17 và iPhone Air vẫn giữ được sức hút nhờ trải nghiệm sử dụng ổn định và những điểm mạnh riêng. Cả hai hướng đến những nhu cầu khác nhau nhưng đều đủ đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày.

Thiết kế sang trọng, không lỗi thời

iPhone Air tạo ấn tượng ngay từ cảm giác cầm nắm với thân máy chỉ khoảng 5,6 mm và trọng lượng 165 g. Thiết kế mỏng nhẹ giúp máy dễ cầm trong thời gian dài, phù hợp với người thường xuyên sử dụng điện thoại để đọc nội dung, nhắn tin hoặc lướt mạng xã hội.

Thiết kế siêu mỏng trên iPhone Air

Trong khi đó, iPhone 17 có kiểu dáng quen thuộc hơn với độ dày 7,95 mm và trọng lượng 177 g. Kích thước này vẫn khá dễ sử dụng, đồng thời mang lại cảm giác chắc tay hơn khi thao tác. Cả hai đều có màn hình Ceramic Shield 2 và chuẩn kháng nước, bụi IP68, nên có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thường ngày.

Màn hình cũng là điểm hai thiết bị có trải nghiệm khá tương đồng. iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch, lớn hơn 6,3 inch trên iPhone 17. Tuy nhiên, cả hai đều dùng tấm nền OLED Super Retina XDR, ProMotion 1–120Hz và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit.

Hiệu năng vẫn ấn tượng cho đa tác vụ

Về hiệu năng, iPhone Air sử dụng chip A19 Pro trong khi iPhone 17 được trang bị A19. Dù khác nhau về dòng chip, cả hai vẫn cho khả năng xử lý mượt các tác vụ phổ biến như mạng xã hội, xem video, chỉnh sửa ảnh hay chơi game. Với những nhu cầu nặng hơn, A19 Pro trên iPhone Air có lợi thế về sức mạnh xử lý.

Qua bài kiểm tra AnTuTu v10, iPhone 17 đạt khoảng 2,1 triệu điểm, trong khi iPhone Air đạt khoảng 1,9 triệu điểm. Con số này cho thấy ở góc độ sử dụng lâu dài, hiệu năng của hai máy vẫn đủ đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu trong năm 2026.

Camera đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp

Khả năng chụp ảnh trên iPhone 17 đáp ứng tốt nhiều nhu cầu hằng ngày nhờ hệ thống camera 48MP Fusion kết hợp thêm camera Ultra Wide 48MP. Cách bố trí này mang lại sự linh hoạt khi chụp phong cảnh, ảnh nhóm hay macro. Camera trước Center Stage 18MP cũng hỗ trợ tốt cho selfie và gọi video.

Cụm camera trên iPhone 17

iPhone Air lại đi theo hướng đơn giản hơn với camera chính 48MP Fusion, hỗ trợ zoom quang học 2x. Bù lại, thiết bị vẫn có camera trước Center Stage 18MP với khả năng tự động điều chỉnh khung hình, phù hợp với nhu cầu chụp ảnh, gọi video và quay nội dung hằng ngày.

Pin được cải thiện cho trải nghiệm cả ngày

iPhone 17 có viên pin 3.692 mAh, cho thời gian xem video lên đến 30 giờ liên tục. Mức thời lượng này phù hợp với nhu cầu sử dụng cường độ cao, từ xem phim, lướt mạng xã hội đến chơi game, đồng thời giúp giảm bớt tần suất sạc trong ngày.

Với iPhone Air, viên pin 3.149 mAh vẫn cho khả năng xem video lên đến 27 giờ, khá ổn so với thiết kế mỏng nhẹ của máy. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh 50% trong khoảng 20 phút, nên có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng khi cần sử dụng trong thời gian ngắn.

Giá iPhone 17 và iPhone Air bao nhiêu?

Giá bán là yếu tố được quan tâm khi iPhone 18 đã ra mắt và các thế hệ trước bắt đầu có nhiều điều chỉnh về mức giá. Với điện thoại iPhone 17 và iPhone Air, người mua có thể cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng cũng như ngân sách hiện tại.

Phiên bản

Mức giá tham khảo

iPhone Air 256GB

22.990.000đ

iPhone Air 512GB

28.990.000đ

iPhone Air 1TB

31.990.000đ

iPhone 17 256GB

28.490.000đ

iPhone 17 512GB

34.990.000đ

iPhone 17 Pro Max 256GB

34.590.000đ

iPhone 17 Pro Max 512GB

40.990.000đ

iPhone 17 Pro Max 1TB

47.490.000đ

iPhone 17 Pro Max 2TB

60.490.000đ



Lưu ý: Mức giá của điện thoại iPhone 17 và giá iPhone 17 Pro Max 256gb và iPhone Air trong bài chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm.

Có nên mua iPhone 17 và iPhone Air trong năm nay không?

Khi iPhone 18 series đã ra mắt, iPhone 17 và iPhone Air vẫn có lý do để lựa chọn nếu mức giá tốt hơn và trải nghiệm hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu. iPhone 17 phù hợp với người ưu tiên sự cân bằng, trong khi iPhone Air vẫn tạo khác biệt nhờ thiết kế mỏng nhẹ và màn hình lớn.

Cả hai mẫu máy đều đáng mua trong năm nay

Những ai đang có ý định lên đời iPhone 18 Pro hoặc Pro Max, chương trình đặt trước chính hãng giá tốt tại CellphoneS đã chính thức mở. Người mua có thể nhận ưu đãi thu cũ lên đời trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc chọn thanh toán 2 triệu đồng, trả góp 0% để giảm áp lực chi phí.

Tạm kết

iPhone 17 và iPhone Air vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong năm 2026 dù iPhone 18 đã ra mắt. iPhone 17 phù hợp với người cần trải nghiệm cân bằng, còn iPhone Air nổi bật ở thiết kế mỏng nhẹ và màn hình lớn. Nếu không cần nâng cấp, đây vẫn là những lựa chọ