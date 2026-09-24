Build PC gaming 20 triệu: Nên dồn tiền vào đâu để chơi game không phí ngân sách?

Ở phân khúc 20 triệu, việc build PC cần được tính toán kỹ từng khoản chi nếu muốn đạt hiệu năng chơi game tốt mà không lãng phí ngân sách. Người dùng nên xác định rõ nhu cầu chơi game, độ phân giải mục tiêu và ưu tiên những thành phần tạo ảnh hưởng lớn đến FPS. Bài viết này sẽ đưa ra cách phân bổ các linh kiện hợp lý.

Build PC gaming 20 triệu nên phân bổ ngân sách thế nào?

Đối với pc gaming ở tầm ngân sách này, card đồ họa nên là linh kiện được ưu tiên vì trực tiếp đảm nhận phần lớn việc dựng hình. Trong khi đó, CPU cần đủ mạnh để giảm tình trạng nghẽn hiệu năng. Phần tiền còn lại nên dành cho RAM, SSD, mainboard và tản nhiệt theo hướng đủ dùng.

Ưu tiên ngân sách cho card đồ họa và CPU

Card đồ họa nên chiếm phần ngân sách lớn vì đây là linh kiện đảm nhận chính việc xử lý hình ảnh và tạo khung hình trong game. Nếu ưu tiên chơi game, việc dành đủ ngân sách cho GPU sẽ giúp máy có khả năng đáp ứng tốt hơn ở mức thiết lập đồ họa và độ phân giải mong muốn.

Người dùng nên chọn GPU chất lượng khi build PC.

CPU cũng cần được đầu tư tương xứng để phối hợp với GPU và hạn chế tình trạng nghẽn hiệu năng. Tuy nhiên, người dùng không nên dồn quá nhiều tiền cho CPU nếu điều đó khiến ngân sách dành cho card đồ họa bị thu hẹp. Mục tiêu là chọn bộ xử lý đủ mạnh cho nhu cầu hiện tại, đồng thời cân đối với khả năng của GPU.

Phân bổ hợp lý cho RAM, SSD và các linh kiện còn lại

Việc build pc cần được hoàn thiện bằng các linh kiện nền tảng. Với ngân sách 20 triệu, RAM 16GB vẫn có thể đáp ứng nhu cầu chơi nhiều game hiện nay, đặc biệt khi máy chủ yếu phục vụ gaming và các tác vụ thông thường. Bên cạnh đó, SSD NVMe 1TB là mức dung lượng hợp lý cho một bộ PC gaming nếu ngân sách cho phép.

Các linh kiện build PC tạo trải nghiệm ổn định.

Ngoài ra, mainboard cũng nên được lựa chọn dựa trên CPU và nhu cầu mở rộng. Một mẫu mainboard sử dụng chipset tầm trung, có đủ khe RAM, khe M.2, cổng kết nối và khả năng nâng cấp cần thiết, thường phù hợp hơn một mẫu mainboard cao cấp.

Build PC gaming 20 triệu nên chọn cấu hình theo nhu cầu nào?

Với cùng 20 triệu, cách chia ngân sách khi build PC sẽ thay đổi theo màn hình đang sử dụng và thư viện game. Nếu chơi Full HD, cấu hình nên hướng tới GPU tầm trung kết hợp CPU 6 nhân/12 luồng, RAM tối thiểu 16GB và SSD 1TB nếu ngân sách đáp ứng. Đây là hướng đi phù hợp với game eSports, game online.

Build PC dựa theo nhu cầu sử dụng.

Nếu hướng tới 2K, GPU nên được ưu tiên rõ rệt hơn. Khi đó, CPU không cần chạy theo phân khúc cao cấp nếu phần lớn thời gian máy chỉ phục vụ gaming. RAM 32GB cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu thường xuyên chơi game nặng trong thời gian dài hoặc chạy thêm nhiều ứng dụng.

Nếu vừa chơi game vừa làm việc, người dùng nên dành một phần ngân sách cho RAM 32GB và SSD dung lượng thích hợp với nhu cầu lưu trữ. Cách này giúp máy linh hoạt hơn khi chuyển đổi giữa game, trình duyệt, phần mềm chỉnh sửa và các ứng dụng làm việc.

Mua PC gaming ở đâu uy tín?

Khi có nhu cầu build PC, người dùng có thể tham khảo CellphoneS, nơi cung cấp thông tin linh kiện rõ ràng cùng chính sách bảo hành minh bạch. CellphoneS hiện có các hình thức trả góp 0% qua thẻ tín dụng và công ty tài chính tùy chương trình áp dụng, giúp người dùng chủ động hơn về ngân sách. Tại đây còn có đội ngũ nhân viên sẵn sàng tư vấn tận tâm. Không những vậy, hệ thống cho phép người dùng mua sắm online trên trang web chính thức.

Build PC gaming hiệu quả không nhất thiết phải chọn linh kiện đắt nhất, mà cần một cấu hình cân đối theo nhu cầu và ngân sách. Xác định rõ tựa game, độ phân giải và mức hiệu năng mong muốn sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn từng linh kiện và tối ưu chi phí cho cả hệ thống.