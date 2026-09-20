Congo bắt đầu tiêm vaccine Ebola cho nhân viên y tế tại tâm điểm dịch

Ngày 19/9, Congo bắt đầu tiêm vaccine phòng Ebola cho nhân viên y tế tại Bunia, tâm điểm của đợt bùng phát Ebola lan nhanh nhất từng được ghi nhận. Đây là nhóm được ưu tiên do có nguy cơ phơi nhiễm cao và trực tiếp tham gia ứng phó với dịch bệnh.

Nhân viên y tế tham gia ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo là nhóm được ưu tiên tiêm vaccine. Ảnh: AP

Nhân viên y tế và những người làm việc ở tuyến đầu trong công tác ứng phó với Ebola được ưu tiên tiêm vaccine Ervebo, loại vaccine từng phát huy hiệu quả trong các đợt bùng phát Ebola trước đây do một chủng virus khác và phổ biến hơn gây ra. Các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành nhằm đánh giá khả năng bảo vệ của vaccine trước đợt bùng phát hiện nay do virus Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được cấp phép cho chủng virus này.

Theo cơ quan y tế Congo, đợt tiêm chủng hiện được triển khai tại Bunia và Mongbwalu, hai khu vực thuộc tỉnh Ituri chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của virus. Trong giai đoạn tiếp theo, chiến dịch tại Ituri và Bắc Kivu dự kiến bao phủ khoảng 20.000 nhân viên tuyến đầu trong thời gian từ 6 đến 9 tháng. Tháng trước, vaccine Ervebo được triển khai tại Kisangani, tỉnh Tshopo. Chiến dịch dự kiến bao phủ 14 khu vực y tế tại các tỉnh Tshopo, Bas-Uele và Haut-Uele.

Việc sử dụng Ervebo diễn ra trong một bối cảnh khoa học đặc thù. Vaccine này được cấp phép sử dụng phòng bệnh do virus Ebola chủng Zaire gây ra, một chủng virus Ebola khác và phổ biến hơn. WHO cho biết tháng trước rằng 70.000 liều Ervebo đã được phê duyệt để sử dụng tại Congo. Trong số này, khoảng 50.000 liều dành cho nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu, trong khi 20.000 liều sẽ được sử dụng trong một thử nghiệm lâm sàng nhằm nghiên cứu khả năng vaccine bảo vệ con người trước virus Bundibugyo, chủng virus đang gây ra đợt bùng phát hiện nay và chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được cấp phép.

Vaccine được sử dụng theo chương trình sử dụng vì lý do nhân đạo, cho phép sử dụng một sản phẩm y tế trong những trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng dù sản phẩm đó chưa được cấp phép cụ thể cho mục đích sử dụng này. Các cơ quan y tế cho biết Ervebo có thể cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định trước virus Bundibugyo do hai loại virus có mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên, khả năng vaccine thực sự ngăn ngừa bệnh ở những người nhiễm virus Ebola Bundibugyo vẫn đang được nghiên cứu.

Tính đến ngày 19/9, Congo ghi nhận 7.541 ca mắc được xác nhận, trong đó có 3.639 ca tử vong và 1.823 người đã hồi phục, theo số liệu của chính phủ. Đợt bùng phát tập trung tại tỉnh Ituri và được xác định là gây tử vong nhiều nhất trong 17 đợt bùng phát Ebola từng xảy ra tại nước này.

Dịch bệnh đang lan rộng trong điều kiện hết sức khó khăn, do tình trạng bất ổn, người dân phải di dời, cuộc đình công của nhân viên y tế và tình trạng di chuyển dân cư trên diện rộng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch vẫn chưa được kiểm soát và có nguy cơ vượt qua quy mô đợt bùng phát Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, vốn là đợt dịch nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.