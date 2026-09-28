Dịch Ebola tại Congo bùng phát vượt mốc 8.000 ca nhiễm

Số ca mắc virus Ebola tại Congo đã tăng vọt vượt mốc 8.000 trường hợp, trong bối cảnh nhân viên y tế đang quá tải vì dịch bệnh. Theo báo cáo của Bộ Y tế Congo công bố vào ngày 27/9 (giờ địa phương), tính đến 26/9, toàn quốc ghi nhận 8.067 ca xác nhận và 3.901 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã lan rộng ra 63 vùng y tế thuộc 7 trên tổng số 26 tỉnh, với tỷ lệ tử vong lên tới hơn 48%.

Congo công bố bùng phát dịch bệnh vào ngày 15/5, bắt nguồn từ chủng virus hiếm gặp mang tên Bundibugyo vốn chưa có phương pháp điều trị hay vaccine đặc trị, và nước này đang chật vật tìm cách kiểm soát.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu rõ trong báo cáo mới nhất rằng tỷ lệ tử vong thô (tỷ lệ tử vong tính trên mặt bằng chung của toàn bộ số ca nhiễm được ghi nhận) liên tục duy trì ở mức cao, đặc biệt là tỷ lệ tử vong xảy ra ngay tại cộng đồng, phản ánh mức độ nguy hiểm của dịch bệnh cùng những thách thức dai dẳng trong việc phát hiện ca bệnh kịp thời và tiếp cận chăm sóc y tế sớm, đầy đủ. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn người nhiễm bệnh đều tử vong, chưa tính đến các yếu tố như chậm trễ trong việc tìm kiếm sự trợ giúp y tế hoặc các ca bệnh chưa được phát hiện.

Bé Kavugho Mayolo Latifa, 1 tuổi (có mẹ qua đời vì Ebola), được chị gái Leandrine Kavira bế sau khi đã hồi phục khỏi căn bệnh này tại buổi xuất viện ở một trung tâm điều trị tại thành phố Beni, thuộc tỉnh Bắc Kivu, miền đông Congo, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP

Ngày 28/9, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết đợt bùng phát dịch bắt đầu ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu khác tại các điểm nóng khi nguồn lực phải tập trung dồn sức chống lại Ebola. Theo báo cáo của OCHA, các dịch vụ y tế ban đầu thông thường đã sụt giảm 13% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 chỉ tính riêng tại tỉnh Ituri.

OCHA nhận định tác động gián tiếp của dịch bệnh phản ánh cả sự sụt giảm về khả năng cung cấp dịch vụ y tế (hệ quả từ áp lực nhân sự và vận hành) lẫn sự suy giảm nhu cầu khám chữa bệnh, khi nỗi sợ lây nhiễm và cách ly khiến người dân ngần ngại tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Tuần trước, WHO cho biết Congo đang thiếu hụt nhân viên y tế để khống chế dịch bệnh. Nhiều nhân viên y tế liên tục phàn nàn về tình trạng chậm trả lương hoặc thiếu lương, từ đó châm ngòi cho hàng loạt cuộc đình công. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), 50 nhân viên y tế đã tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Một số khu vực ghi nhận dấu hiệu cải thiện với số ca xác nhận giảm dần trong vài tuần qua, bao gồm tỉnh Ituri và Haut-Uele, nhưng giới chức trách cho biết dịch bệnh tiếp tục lây lan sang các vùng khác, mở rộng phạm vi địa lý.

Dựa trên dữ liệu từ Africa CDC, đợt bùng phát hiện tại có tốc độ lây lan vượt trội so với đợt bùng phát khu vực tại Tây Phi trong cùng khoảng thời gian hai năm. Tính đến tuần thứ 19, đợt bùng phát khu vực giai đoạn 2014-2016 ghi nhận 3.781 ca, trong khi đợt bùng phát hiện tại ghi nhận tới 7.840 ca. WHO đánh giá dịch bệnh này đang trên đà vượt qua đợt bùng phát khu vực từng cướp đi sinh mạng của 11.000 người trước đây.

Các nỗ lực khống chế dịch bệnh đang gặp rất nhiều trở ngại do tình hình bất ổn an ninh, làn sóng di dân, các cuộc đình công của nhân viên y tế và tình trạng di chuyển dân cư diễn ra với mật độ cao.