Xử lý bất cập giao thông tại nút giao Khe Ngái - Đoàn Kết

Nút giao Khe Ngái - khu tái định cư Đoàn Kết (đặc khu Vân Đồn) là một trong những điểm giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do lưu lượng phương tiện lớn và tổ chức giao thông còn nhiều bất cập. Trước những phản ánh của cử tri, cơ quan chức năng đã triển khai các giải pháp trước mắt và tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý lâu dài, nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông.

Nút giao Khe Ngái - khu tái định cư Đoàn Kết với tuyến đường trục chính đặc khu Vân Đồn có phạm vi giao cắt rộng, gần 200m. Lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn, trong khi không gian nút giao rộng khiến việc điều khiển phương tiện gặp nhiều khó khăn. Theo phản ảnh của người dân, đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Ông Trần Đức Thanh (khu Đoàn Kết) cho biết: "Khu vực nút giao Khe Ngái - khu tái định cư Đoàn Kết thường xuyên xảy ra xung đột giao thông và đã có không ít vụ tai nạn. Nguyên nhân chủ yếu là lưu lượng phương tiện lớn, trong khi nhiều xe lưu thông với tốc độ cao khi đi qua nút giao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hướng từ đường cao tốc đấu nối với đường trục chính đặc khu Vân Đồn đã được bổ sung vạch sơn gờ giảm tốc nhằm tăng cường an toàn giao thông.

Từ phản ánh của cử tri, UBND đặc khu Vân Đồn đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra, xử lý. Qua khảo sát thực tế, Sở Xây dựng đã triển khai một số giải pháp trước mắt nhằm giảm tốc độ và thu hẹp các vị trí giao cắt tại khu vực nút giao Km1+800. Theo đó, vạch sơn gờ giảm tốc được bổ sung tại các chiều đường; hệ thống biển báo hạn chế tốc độ được điều chỉnh từ 60km/h xuống 50km/h. Cùng với đó, dải phân cách được kéo dài bằng đảo mềm và bổ sung vạch sơn 5.1 dẫn hướng, nhằm giảm các vị trí giao cắt và hướng phương tiện di chuyển an toàn hơn.

Với giải pháp này, trước mắt khu vực chưa bố trí bùng binh như kiến nghị của cử tri, thay vào đó là tổ chức lại hướng lưu thông và kiểm soát tốc độ phương tiện. Đối với những phần việc thuộc trách nhiệm của đặc khu Vân Đồn, UBND đặc khu đã chỉ đạo điều chỉnh hệ thống vạch sơn tại dự án chỉnh trang tái định cư Đoàn Kết, bảo đảm phù hợp với phương án dẫn hướng của Sở Xây dựng. Đồng thời, hoàn thiện vạch sơn gờ giảm tốc tại các tuyến đường nhánh đấu nối với đường trục chính.

Bà Lê Thị Cúc (khu Đoàn Kết) cho biết: "Chúng tôi ghi nhận chính quyền địa phương đã quan tâm xử lý điểm đen giao thông tại khu vực này. Tuy nhiên, bước vào năm học mới, lượng học sinh qua nút giao tăng lên đáng kể, trong khi đây là tuyến đường trục chính với mật độ phương tiện rất lớn, nên người dân rất lo lắng cho sự an toàn của học sinh khi đến trường. Chúng tôi mong chính quyền sớm lắp đặt camera giám sát, quản lý tốc độ để hạn chế tình trạng xe chạy nhanh. Bên cạnh đó, khu vực này thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, đặc biệt ở đầu dốc đất đá dễ bị xói lở tràn xuống mặt đường, nên cũng cần được quan tâm xử lý để đảm bảo an toàn giao thông".

Về lâu dài, yêu cầu đặt ra là phải có phương án quản lý đồng bộ tại nút giao này. Trong đó, việc nghiên cứu hệ thống cảnh báo, tổ chức giao thông và tăng cường giám sát phương tiện được xem là cần thiết, nhất là tại khu vực đã được người dân phản ánh nhiều lần về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại nút giao đã được bổ sung vạch sơn 5.1 dẫn hướng, nhằm giảm các vị trí giao cắt và hướng phương tiện di chuyển an toàn hơn.

Ông Vũ Việt Hà, Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, đặc khu Vân Đồn cho biết: "Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, chúng tôi đã điều chỉnh hệ thống vạch sơn tổ chức giao thông tại nút giao, đồng thời bổ sung vạch sơn gờ giảm tốc trên các đường nhánh đấu nối với tuyến đường trục chính nhằm nâng cao an toàn cho các phương tiện lưu thông. Về lâu dài, UBND đặc khu đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án cứng hóa dải phân cách tại vị trí hiện đang được sơn đảo mềm, từng bước hoàn thiện hạ tầng và giảm nguy cơ xung đột giao thông".

Như vậy, những bất cập tại nút giao Khe Ngái - khu tái định cư Đoàn Kết đã được cơ quan chức năng kiểm tra và có phương án xử lý. Những giải pháp đã triển khai bước đầu nhằm kiểm soát tốc độ, giảm điểm giao cắt; đồng thời các phương án lâu dài tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện tổ chức giao thông tại khu vực.