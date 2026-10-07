Khởi công Nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghệ cao, công suất 140.000 tấn/năm

Ngày 7/10, tại CCN Phương Nam, phường Yên Tử, Công ty CP Giấy Quảng Ninh khởi công dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghệ cao, công suất 140.000 tấn/năm, đánh dấu bước tiến mới trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp sản xuất và chế biến trên địa bàn phường Yên Tử.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.496 tỷ đồng, được triển khai trên tổng diện tích đất 26.340m², với tổng công suất lắp đặt 140.000 tấn sản phẩm/năm. Theo kế hoạch, dự án bắt đầu khởi công từ tháng 10/2026, mục tiêu hoàn thành việc đầu tư, lắp đặt vào tháng 12/2027. Khi đi vào vận hành chính thức, nhà máy dự kiến đạt doanh thu khoảng 1.500 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động.

Việc triển khai Nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghệ cao được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm giấy bao bì, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.



Lãnh đạo phường Yên Tử tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Trước đó, tháng 7/2025, Công ty CP Giấy Quảng Ninh cũng đã đầu tư tại phường Yên Tử dự án nhà máy sản xuất giấy tissue công suất 50.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 867 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư của 2 dự án trên 2.360 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 4,5 ha, suất đầu tư trên 520 tỷ đồng/ha. Với công nghệ hiện đại, quy mô và suất đầu tư lớn, có thể khẳng định, hai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển CCN Phương Nam và kinh tế - xã hội của phường Yên Tử, đồng thời thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư địa phương.



Tại lễ khởi công, lãnh đạo phường Yên Tử đề nghị Công ty CP Giấy Quảng Ninh tập trung nguồn lực, thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ; xác định bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt từ xây dựng đến vận hành. Công ty cần thực hiện nghiêm các quy định và cam kết về môi trường; vận hành liên tục, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải; kiểm soát bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn, mùi và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Máy móc thiết bị tập kết thực hiện thi công nhà máy.

Địa phương sẽ chủ động phối hợp, đồng hành và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Các nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung xử lý kịp thời; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo và phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ, trên tinh thần rõ trách nhiệm, đúng quy định, không để chậm trễ không cần thiết.