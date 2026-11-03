Phấn đấu phát triển 62 cụm công nghiệp vào năm 2030

TP Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 62 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích khoảng 3.237ha, tăng 39 cụm so với số đã thành lập hiện nay. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-CT.UBND ngày 28/10/2026 về tăng cường quản lý, phát triển CCN và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào CCN trên địa bàn.

Dự kiến trong tháng 12/2026, dự án CCN phía Tây Đầm Hà A (xã Quảng Tân) sẽ được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Theo đó, đến nay, toàn thành phố đã thành lập 23 CCN với tổng diện tích hơn 1.336ha. Theo phương án phát triển CCN trong Điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, thành phố sẽ phát triển 62 CCN. Như vậy, trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch, thành phố cần thành lập thêm 39 CCN; đồng thời hoàn thiện hạ tầng các cụm đã thành lập, thu hút đầu tư và tổ chức di dời các cơ sở sản xuất vào CCN.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương và chủ đầu tư hạ tầng CCN triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và trách nhiệm thực hiện. Trong đó, ưu tiên thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, gắn phát triển CCN với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên.

Đối với các CCN đang hoạt động, thành phố yêu cầu rà soát, kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục những tồn tại. Đối với các CCN đang triển khai đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với phát triển hạ tầng, UBND các địa phương có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc diện di dời; xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với địa điểm tiếp nhận, điều kiện hạ tầng, tiến độ thực hiện và nhu cầu hỗ trợ. Việc di dời phải phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng CCN, đồng thời gắn với hỗ trợ đổi mới thiết bị, bảo vệ môi trường, ổn định hoạt động sản xuất và việc làm của người lao động.

UBND thành phố giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác quản lý, phát triển CCN; xây dựng danh mục theo dõi đối với từng cụm, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, Sở phối hợp với các địa phương kết nối các cơ sở thuộc diện di dời với những CCN đủ điều kiện tiếp nhận và triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Việc tăng cường quản lý, phát triển CCN gắn với di dời các cơ sở sản xuất sẽ góp phần từng bước sắp xếp lại không gian sản xuất, hoàn thiện hạ tầng, khắc phục những bất cập về môi trường, tạo quỹ đất thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để TP Quảng Ninh thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp theo quy hoạch.