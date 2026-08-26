Phường Hạ Long khởi công 3 công trình gần 80 tỷ đồng

Sáng 26/8, phường Hạ Long tổ chức lễ khởi công 3 dự án, công trình chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Các đại biểu phường Hạ Long bấm nút khởi công 3 công trình, dự án chào mừng thành phố Quảng Ninh.

3 dự án có tổng mức đầu tư 78,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách phường, gồm: Dự án chỉnh trang đô thị khu vực quỹ đất cạnh Trường THPT Chuyên Hạ Long, bao quanh trụ sở Đài Truyền hình cũ đến Trụ sở Báo Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc tổ 4, khu 7B; Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đường Trần Quốc Toản.

Mỗi dự án đều hướng tới mục tiêu chung là từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo thêm không gian phát triển, nâng cao chất lượng cảnh quan và môi trường sống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, góp phần tạo diện mạo đô thị đồng bộ, khang trang hơn.

Lãnh đạo phường Hạ Long chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu đại diện người dân các khu phố triển khai 3 dự án, công trình.

Việc đồng loạt triển khai 3 công trình trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng này thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Hạ Long trong cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển của Quảng Ninh. Các công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng tạo ra những sản phẩm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng, cảnh quan đô thị và đời sống nhân dân; đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh theo hướng văn minh, hiện đại.