Khởi công, gắn biển nhiều công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Trong không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi của toàn tỉnh hướng về sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh, ngày 28/8, nhiều xã, phường đã tổ chức khởi công, gắn biển những công trình trọng điểm, mang ý nghĩa dân sinh thiết thực.

*/ Phường Hiệp Hòa

Sáng 28/8, UBND phường Hiệp Hòa đã tổ chức lễ gắn biển 2 công trình chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Nằm trong 34 dự án chỉnh trang đô thị từ cuối năm 2025 theo định hướng chung của tỉnh, hai công trình được lựa chọn gắn biển có tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hiệp Hòa cắt băng khánh thành và gắn biển công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường trung tâm Hiệp Hòa.

Trong đó dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường trung tâm Hiệp Hòa (đoạn từ Trường Tiểu học Hiệp Hòa đến đường tỉnh 331) có tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Công trình này được triển khai thi công 6 tháng (từ 31/12/2025 đến 14/6/2026), chiều dài tuyến 3.614m đã được mở rộng, thảm bê tông nhựa C19 hiện đại. Tuyến đường cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện 80W đi cáp ngầm an toàn và hoàn thiện đầy đủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường.

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường và điện chiếu sáng từ chợ Ba Đại đến đường tỉnh 338 tổng đầu tư hơn 15 tỷ đồng. Đây là tuyến đường giao thương huyết mạch có chiều dài 780,9m, chiều rộng mặt đường từ 3 cũ lên thành 7,5m và thảm nhựa dày 7cm. Điểm nhấn quan trọng của dự án là việc kiên cố hóa đoạn kênh đất cũ bằng hệ thống cống hộp bê tông cốt thép chịu lực (kích thước 2x2m, dài gần 518m), kết hợp lắp đặt đèn LED đô thị chiếu sáng, góp phần giải quyết dứt điểm bài toán ngập úng ở khu dân sinh.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hiệp Hòa cắt băng khánh thành và gắn biển công trình Nâng cấp, cải tạo đường và điện chiếu sáng từ chợ Ba Đại đến đường tỉnh 338.

Việc hoàn thành chuỗi công trình hạ tầng không chỉ giải quyết triệt để bài toán kết nối giao thông, cải thiện cảnh quan môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, mà còn tạo đòn bẩy giao thương, thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ tại khu vực chợ Ba Đại phát triển mạnh mẽ.

Với tinh thần “Đầu tư hôm nay - tạo nền tảng cho phát triển ngày mai”, các công trình được gắn biển chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị vững vàng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hiệp Hòa trong việc chung sức xây dựng phường Hiệp Hòa nói riêng, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

*/ Xã Đông Ngũ

Sáng 28/8, UBND xã Đông Ngũ tổ chức Lễ khởi công công trình xây dựng cầu Hà Thanh. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, được khởi công nhân dịp chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình tại buổi lễ.

Công trình cầu Hà Thanh có tổng mức đầu tư trên 20,8 tỷ đồng, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài 82,2m, chiều rộng 8m; đường dẫn hai đầu cầu có nền đường rộng 7,5m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần khắc phục tình trạng chia cắt cục bộ, gián đoạn giao thông trong mùa mưa lũ; đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Công trình cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển du lịch và từng bước hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phương tiện máy móc thi công được nhà thầu huy động tối đa phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Việc tổ chức khởi công cầu Hà Thanh đúng vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, chào mừng thành phố Quảng Ninh, là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và khí thế thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Ngũ.

*/ Tiên Yên

Chiều 28/8, UBND xã Tiên Yên tổ chức khánh thành, gắn biển công trình “Cải tạo, nâng cấp nhà ở bán trú, xây mới nhà học bộ môn, thư viện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Dụ, xã Tiên Yên”.

Đây là công trình được UBND xã chọn gắn biển chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Dự án “Cải tạo, nâng cấp nhà ở bán trú; xây mới nhà học bộ môn, thư viện Trường Tiểu học và THCS Phong Dụ, xã Tiên Yên” được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đáp ứng yêu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng gắn biển công trình.

Công trình có tổng mức đầu tư 18,688 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: Dãy nhà học bộ môn và thư viện 3 tầng, diện tích xây dựng 434m², tổng diện tích sàn 1.226m², bố trí các phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn và khu thư viện; nâng tầng nhà bán trú, bổ sung 6 phòng ở với tổng diện tích 318m², góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh; xây dựng 2 nhà cầu nối giữa các khối nhà xây mới và các khối nhà hiện trạng; hệ thống các hạng mục phụ trợ như bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy với dung tích 110m³; nhà đặt máy bơm PCCC đảm bảo theo đúng quy định về công tác PCCC.

Công trình do Liên danh Công ty Cổ phần Minh Hải 316, Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh và Công ty TNHH Một thành viên TK Quảng Ninh thi công. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương, góp phần tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, an toàn; đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã.