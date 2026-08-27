Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khánh thành, khởi công các công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Sáng 27/8, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức khánh thành, khởi công các công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chúc mừng các sự kiện.

*/ Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự Lễ khánh thành Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng, phường Hoàng Quế và Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh, phường Uông Bí; Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II, phường Liên Hòa.

Đây là những công trình, dự án có ý nghĩa thiết thực, được triển khai, hoàn thành và khởi công chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố; đồng thời góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng, phường Hoàng Quế.

Công trình Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng, phường Hoàng Quế được xây dựng mới với các hạng mục chính gồm: Nhà văn hóa 1 tầng với diện tích 255m² và các hạng mục phụ trợ như bếp, cổng, hàng rào, san nền, sân, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện ngoài nhà.

Tổng mức đầu tư công trình trên 6,9 tỷ đồng từ nguồn vốn do Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ. Sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng khu phố Nội Hoàng.

Việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, phù hợp với định hướng phát triển thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại. Đồng thời đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một diện mạo mới, nơi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên khi Quảng Ninh trở thành thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu và nhân dân khu phố Nội Hoàng cùng dự lễ khánh thành nhà văn hóa khu phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện cùng lãnh đạo phường và nhân dân khu phố Nội Hoàng.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khởi công 2 dự án gồm: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh tại phường Uông Bí và Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại phường Liên Hòa.

Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh tại phường Uông Bí do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN An Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô trên 323ha, tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo loại hình khu công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Với kế hoạch hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý I/2029, dự án được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển cho các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh.

Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại phường Liên Hòa do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bạch Đằng II làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô trên 420ha, tổng mức đầu tư gần 4.800 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2030. Qua đó, sẽ hình thành hệ thống hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh.

Việc khởi công hai dự án hạ tầng khu công nghiệp không chỉ bổ sung đáng kể quỹ đất và năng lực hạ tầng công nghiệp mà còn tạo dư địa để thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm và nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Đây cũng là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần mở rộng không gian phát triển mới trong Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - khu vực có vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với Hải Phòng, hành lang kinh tế ven biển và hệ thống cảng biển, logistics của vùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu ấn nút khởi công Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại phường Liên Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công 2 dự án, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bạch Đằng II cùng các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị để dự án được khởi công đúng kế hoạch.

Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án phải tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ, khoa học, đúng quy hoạch, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng môi trường ngay từ đầu; bảo đảm các điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng, hướng tới hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, có sức cạnh tranh, tạo ra giá trị gia tăng lớn và phát triển bền vững, lâu dài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư.

Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, đúng quy định; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp thực chất trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Máy móc sẵn sàng khởi công dự án.

Nhấn mạnh trong không gian phát triển mới, mỗi công trình được khởi công hôm nay phải góp phần tạo nên diện mạo của thành phố ngày mai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các cấp, ngành và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi của Quảng Ninh, các dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm phát huy hiệu quả, thu hút được những nhà đầu tư có chất lượng, trở thành những điểm sáng trong phát triển công nghiệp gắn với kinh tế biển, cảng biển và logistics của Quảng Ninh, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển năng động, hiện đại, xanh, văn minh và bền vững.

*/ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khởi công KCN VSIP Quảng Ninh và CCN Việt Hưng

Sáng 27/8, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) VSIP Quảng Ninh và Dự án Cụm công nghiệp (CCN) hỗ trợ Việt Hưng. Đây là những dự án hạ tầng công nghiệp quan trọng được khởi công trong dịp chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án KCN VSIP Quảng Ninh.

Dự án KCN VSIP Quảng Ninh được triển khai tại phường Liên Hòa, thuộc KKT ven biển Quảng Yên, có diện tích 450,56ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.810 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Việt Nam làm chủ đầu tư, được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất công nghiệp đồng bộ, hiện đại, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Quảng Ninh.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng.

Dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng do Công ty CP Phát triển KCN Việt Hưng, đơn vị thành viên Tập đoàn Thành Công làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 68,22ha, tổng mức đầu tư hơn 1.332 tỷ đồng, định hướng thu hút các dự án chuyên sâu về linh kiện ô tô, cơ khí chính xác, điện tử, logistics, kho bãi và công nghiệp chế biến, chế tạo thân thiện với môi trường.

Phối cảnh Cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng.

Việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại sẽ tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư thứ cấp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, sau lễ khởi công, chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công an toàn, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy định về xây dựng và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành, địa phương chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.

*/ Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, dự Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc sân bay Vân Đồn, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 347,79ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.578 tỷ đồng, được triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 202,68ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 36 tháng; giai đoạn 2 có quy mô khoảng 145,11ha, dự kiến triển khai trong 18 tháng tiếp theo.

Dự án được định hướng đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, cây xanh, thu gom và xử lý nước thải cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Trong đó, diện tích cây xanh và dải cách ly trên 53ha, hệ thống xử lý nước thải có công suất khoảng 4.500m³/ngày đêm.

Khi Dự án được đầu tư hoàn chỉnh và các dự án thứ cấp đi vào hoạt động ổn định, dự kiến có khả năng tạo việc làm cho 30.000-35.000 lao động. Đồng thời, góp phần xây dựng một khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, ứng dụng công nghệ, tạo việc làm và những giá trị lâu dài cho địa phương.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, tặng hoa chúc mừng lễ khởi công dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của nhà đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị, bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch.

Đồng chí nhấn mạnh, việc khởi công Khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn có ý nghĩa quan trọng, với kỳ vọng không chỉ hình thành thêm một khu công nghiệp, mà tạo dựng không gian sản xuất chất lượng, gắn với lợi thế sân bay và logistics; qua đó mở rộng không gian công nghiệp, tạo thêm động lực tăng trưởng cho Vân Đồn và thành phố Quảng Ninh.

Vân Đồn cần thêm động lực từ công nghiệp, nhưng phải là công nghiệp xanh, công nghệ cao, có chọn lọc, gắn với kinh tế biển và logistics hàng không - hàng hải, phù hợp với tính chất, chức năng và những giá trị đặc thù của địa bàn. Phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sinh thái, cảnh quan; đây là yêu cầu nghiêm ngặt đối với đặc khu Vân Đồn.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đồng chí đề nghị tập trung phát triển khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh và bền vững; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng. Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, thực hiện nghiêm các cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, kiểm soát chặt chẽ tác động đến môi trường trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành.

Chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư và khả năng tạo ra giá trị mới phải là thước đo thành công của khu công nghiệp. Theo đó, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất hiệu quả, có sức lan tỏa, phù hợp với định hướng và chủ trương đầu tư của Dự án.

Khu công nghiệp cũng phải được đặt trong tổng thể không gian phát triển của Vân Đồn và thành phố Quảng Ninh, phát huy lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và hệ thống hạ tầng kết nối, thúc đẩy liên kết sản xuất - dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả khai thác các hạ tầng chiến lược đã được đầu tư.

Quang cảnh buổi lễ.

Các phương tiện sẵn sàng khởi công dự án.

Đồng chí yêu cầu nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án triển khai và sớm phát huy hiệu quả. Các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và đặc khu Vân Đồn cần chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đồng chí khẳng định, tinh thần của tỉnh là đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn; giải quyết nhanh nhưng phải đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và lợi ích lâu dài của Quảng Ninh.

Đồng chí tin tưởng Khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn khi hoàn thành sẽ từng bước trở thành không gian sản xuất công nghiệp hiện đại, thu hút các dự án chất lượng, tạo ra những giá trị mới, góp phần xây dựng Vân Đồn trở thành một trung tâm động lực phát triển của thành phố Quảng Ninh.

*/ Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự Lễ khởi công Dự án Xây mới Trường THPT Hoàng Quốc Việt tại phường Mạo Khê.

Dự án Xây mới Trường THPT Hoàng Quốc Việt có tổng mức đầu tư khoảng 175,515 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I làm chủ đầu tư.

Các đại biểu bấm nút chính thức khởi công dự án.

Công trình được đầu tư đồng bộ, gồm khối nhà hiệu bộ 03 tầng; nhà học lý thuyết 04 tầng với 36 phòng học lý thuyết và các phòng học bộ môn, phòng chức năng; nhà học bộ môn 04 tầng; nhà đa năng; hệ thống nhà cầu kết nối các khối công trình. Cùng với đó là các hạng mục sân bóng đá, sân bóng rổ, đường chạy giáo dục thể chất, hồ nhảy, khu để xe, cây xanh, cổng, hàng rào, hệ thống giao thông nội bộ và các công trình phụ trợ theo quy hoạch.

Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện, điện nhẹ, cấp - thoát nước, PCCC, chống sét, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và hệ thống điện ngoài nhà; đồng thời trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành một cơ sở giáo dục có điều kiện dạy và học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần hoàn thiện mạng lưới trường học và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Dương phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Dương nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự ưu tiên cao cho phát triển giáo dục toàn diện. Việc đầu tư xây mới Trường THPT Hoàng Quốc Việt không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về trường, lớp mà còn tạo nền tảng lâu dài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội học tập và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao nhất cho công tác tổ chức thực hiện; lấy kết quả, tiến độ và chất lượng công trình làm thước đo trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, mất an toàn lao động; bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn để người dân sớm được thụ hưởng.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường cần chủ động chuẩn bị phương án tổ chức bộ máy, đội ngũ, tuyển sinh, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở vật chất. Đồng chí tin tưởng rằng khi ngôi trường mới hoàn thành, đây sẽ là môi trường giáo dục lý tưởng, hiện đại, giúp thầy và trò trường THPT Hoàng Quốc Việt yên tâm thi đua dạy tốt, học tốt, đóng góp tích cực vào công cuộc bồi dưỡng nhân tài cho quê hương.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự lễ khởi công CCN Yên Thọ, phường Mạo Khê.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án CCN Yên Thọ.

Dự án CCN Yên Thọ có quy mô 34,6ha, tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Kim Long làm chủ đầu tư. Khi được đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào khai thác, CCN Yên Thọ sẽ tạo thêm quỹ đất có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ phát triển sản xuất; tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Phường Mạo Khê là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư cao. Việc hình thành CCN Yên Thọ sẽ giải quyết triệt để bài toán tổ chức không gian sản xuất: Vừa tạo quỹ đất sạch đồng bộ về giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, PCCC… để thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics sạch; vừa từng bước di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm, hoặc không còn phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị.

Các phương tiện sẵn sàng.

Để dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả và trở thành điểm sáng về hạ tầng xanh, hiện đại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương lập kế hoạch thực hiện dự án chi tiết; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; chủ động phương án xúc tiến đầu tư đúng định hướng; dành quỹ đất hợp lý để tiếp nhận di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp địa phương. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục có liên quan trong quá trình thi công và triển khai hoạt động của Dự án.

*/ Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Green Bay Tech tại phường Yên Tử. Cùng dự có ông Seo Won Sam, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Green Bay Tech.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Green Bay Tech triển khai tại phường Yên Tử và phường Uông Bí, có quy mô khoảng 435ha, tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình công nghệ cao, hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường; ưu tiên thu hút có chọn lọc các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững.

Dự án do Công ty TNHH Khu công nghiệp Green Bay Tech triển khai trên cơ sở liên danh giữa Công ty TNHH VL Investment Vina và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu. Dự án sẽ từng bước hình thành khu công nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Seo Won Sam, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Seo Won Sam, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc đánh giá Khu công nghiệp Green Bay Tech có vị trí thuận lợi, định hướng phát triển xanh, thông minh, hiện đại và khả năng kết nối với hệ thống cảng biển, logistics, chuỗi cung ứng khu vực. Đồng thời kỳ vọng dự án sẽ trở thành không gian hợp tác mới giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, logistics; qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và tạo thêm động lực phát triển cho Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ; tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đồng thời chủ động thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, cạnh tranh và bền vững.

Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; tập trung giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng giao thông kết nối, nguồn điện, nguồn nước và nguồn lao động, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả.

*/ Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự lễ khởi công CCN Liên Hòa và Nút giao kết nối đường tỉnh 342 với đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án CCN Liên Hoà.

CCN Liên Hòa có tổng diện tích là 50,56ha được quy hoạch phát triển với định hướng tập trung vào các nhóm ngành như: Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông – lâm sản, cơ khí sửa chữa, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, chế biến thực phẩm, sản xuất dây điện và linh kiện điện tử cho ngành ô tô, sản xuất nhôm định hình phục vụ linh kiện điện tử và xe máy… và là những ngành công nghiệp xanh.

Đây đều là các lĩnh vực có khả năng tham gia và bổ trợ cho chuỗi cung ứng của các khu công nghiệp lớn trong khu vực, góp phần tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tạo giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng dự án.

Dự án do Công ty TNHH Vũ Gia Quảng Ninh làm chủ đầu tư và sẽ phấn đấu hoàn thành, thu hút nhà đầu tư thứ cấp trong vòng 30 tháng (sớm hơn 10 tháng so với kế hoạch). Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Quảng Yên, đóng góp thiết thực vào chặng đường phát triển mới của thành phố Quảng Ninh.

Phương tiện, máy móc sẵn sàng khởi công dự án CCN Liên Hoà.

Dự án xây dựng nút giao kết nối đường tỉnh 342 với đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại thôn Trại Me, phường Hoành Bồ, có tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II làm chủ đầu tư . Dự án sẽ thực hiện trong 340 ngày, bao gồm: Xây dựng nút giao hoa thị không hoàn chỉnh tại Km17+950 tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, với 4 nhánh rẽ phải kết nối cao tốc với đường nối QL 279 – ĐT 342, tổng chiều dài khoảng 3,96 km; 2 đảo vòng xuyến hai phía đường ngang để tổ chức các hướng rẽ trái; xây dựng mới cầu vượt băng tải Nhà máy Xi măng Thăng Long; các hầm chui dân sinh và hoàn trả, kết nối các tuyến đường bị ảnh hưởng. Dự án đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Các đại biểu ấn nút khởi công Dự án xây dựng nút giao kết nối đường tỉnh 342 với đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Để các dự án sớm hoàn thiện, đi vào hoạt động và phát huy được hiệu quả sử dụng, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, yêu cầu chủ đầu tư tại các dự án phải tập trung cao nhất cho công tác tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch và tiến độ thi công khoa học, chặt chẽ; kiểm soát tốt tiến độ, chất lượng, chi phí và an toàn công trình. Chủ động giải quyết và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tuyệt đối không để công việc bị chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu tại lễ khởi công.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Dự án xây dựng nút giao kết nối đường tỉnh 342 với đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan. Trong quá trình triển khai phải đặc biệt quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, các nhà thầu thi công phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và nguồn lực; tổ chức thi công khoa học, an toàn; tuân thủ nghiêm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, môi trường và an toàn giao thông. Không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng; không để tiến độ chậm do thiếu trách nhiệm, thiếu phối hợp hoặc thiếu nguồn lực các công trình, dự án.

Đặc biệt, trong toàn bộ quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từ đó bảo đảm công trình được đầu tư đúng mục tiêu, đúng quy hoạch và phát huy hiệu quả cao nhất sau khi hoàn thành.

*/ Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, dự lễ khởi công Công trình Nhà ở xã hội tại ô đất AOM-2 thuộc quy hoạch phân khu 2.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Công trình Nhà ở xã hội tại ô đất AOM-2 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh được phê duyệt tại Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 27/6/2025, do Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại Mỹ Quyên và Công ty CP Đầu tư tài chính Toàn Cầu làm chủ đầu tư với tổng số vốn 2.266 tỷ đồng. Công trình gồm 3 tòa chung cư cao 25 tầng nổi và phần thấp tầng là nhà ở thương mại liền kề để bán, cho thuê. Công trình sẽ cung cấp 1.789 căn hộ, trong đó có 1.750 căn nhà ở xã hội và 39 căn nhà liền kề thấp tầng, phục vụ khoảng 3.750 người dân; được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại.

Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2028. Với tư duy thiết kế hiện đại, thông minh và tối ưu hóa không gian sống, công trình hứa hẹn sẽ mang đến một kiến trúc ấn tượng, không gian xanh mát, hài hòa với thiên nhiên vịnh Hạ Long, đầy đủ tiện nghi.

Các đại biểu bấm nút khởi công công trình.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Dương Mạnh Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị đầu tư, nhà thầu cùng cơ quan chức năng đề cao trách nhiệm đầu tư gắn với hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư; coi trọng chất lượng công trình và an toàn kỹ thuật; đảm bảo tiến độ thi công gắn với an toàn, vệ sinh, lao động; công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phòng chống tiêu cực, trục lợi chính sách.

Phối cảnh Công trình Nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành và phường Cao Xanh tiếp tục sát cánh cùng chủ đầu tư chủ động hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền, thực hiện nghiêm chức năng kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đồng chí mong muốn chủ đầu tư sẽ nhanh chóng ra quân khí thế, thi công khẩn trương, khoa học, trách nhiệm, sớm đưa những căn nhà ở xã hội đầy ý nghĩa vào sử dụng; tạo điểm tựa để người lao động yên tâm an cư, lạc nghiệp, gắn bó lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của Quảng Ninh.

*/ Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự lễ khởi công Dự án Cụm Công nghiệp Phương Nam 2 tại phường Yên Tử.

Dự án do Công ty cổ phần Công nghiệp Cẩm Thịnh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 69,77 ha và tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với phường Yên Tử hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, quyết tâm triển khai đúng tiến độ, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp từ quý III năm 2027.

Cụm Công nghiệp ưu tiên thu hút các dự án phù hợp định hướng phát triển của tỉnh, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tính chất đa ngành nghề, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghiệp ô tô và hàng không, công nghiệp điện tử… Qua đó, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững và động lực phát triển mới cho phường Yên Tử.

Phương tiện máy móc, thiết bị thi công dự án tại Lễ khởi công.

Trước đó, trên địa bàn phường Yên Tử, Cụm công nghiệp Phương Nam do Công ty cổ phần Công nghiệp Cẩm Thịnh đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút 115 nhà đầu tư thứ cấp, với tổng vốn đăng ký khoảng 5.000 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 97%.

*/ Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, dự lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Đông Triều do Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) làm chủ đầu tư.

Các đại biểu và chủ đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công.

Dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Triều có quy mô gần 117 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.515 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ. Dự án không chỉ bổ sung quỹ đất công nghiệp, mà còn được định vị là cửa ngõ công nghiệp kết nối Việt Nam với Trung Quốc và thế giới, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, nhằm nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tăng cường liên kết giữa công nghiệp với đô thị, dịch vụ, logistics và hệ thống hạ tầng của Quảng Ninh, mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm động lực cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Với định hướng đầu tư bài bản và lâu dài, dự án tập trung xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng thiết yếu, như: Hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, nước, hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dự kiến quý 3/2027, Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Với thời gian hoạt động 50 năm (2025- 2075), Dự án tập trung thu hút các ngành công nghiệp điện - điện tử, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sạch.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đề nghị chủ đầu tư tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức triển khai dự án thực chất, quyết liệt, khoa học, đồng bộ, bảo đảm đúng quy hoạch, mục tiêu, quy mô, tiến độ. Đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư phải hướng tới xây dựng một KCN đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh; chú trọng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và các công trình bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các điều kiện thiết yếu phục vụ người lao động. Đặc biệt, chủ đầu tư cần chủ động thu hút các doanh nghiệp đầu tư chuỗi, các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và có khả năng tạo liên kết với các doanh nghiệp trong nước.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư, giải quyết và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án.