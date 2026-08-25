Quảng Ninh khởi công, khánh thành 24 dự án trị giá gần 47.000 tỷ đồng

Chiều 25/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin về chuỗi hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố gắn với kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự kiến Lễ công bố tổ chức sáng 28/8 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, với khoảng 900 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 100 đại biểu quốc tế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, dự kiến lên sóng truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 28/8 tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh, dự kiến thu hút khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự trực tiếp. Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành dự kiến tham gia chương trình, trong đó có các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ; Đen; Tùng Dương; SOONBIN Hoàng Sơn; S’TRONG Trọng Hiếu; Tóc Tiên; Hồ Quỳnh Hương; Rhyder, JiYeon (T-ara); Ngọc Anh; Viết Thu; Lâm Bảo Ngọc; Phương Ly; NSƯT Hoàng Tùng, Tuấn Anh (Sao Mai); Bùi Tuấn Ngọc; nhóm ca sĩ trẻ Quảng Ninh…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, được thiết kế với không gian mở, để chào đón nhân dân và du khách thưởng thức.

Với quy mô dàn dựng hoành tráng, phần nghệ thuật được xây dựng với bốn chương: Huyền thoại kỳ quan - khát vọng dựng xây Tổ quốc; Quảng Ninh ngày mới; Quảng Ninh rực rỡ; Quảng Ninh vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Chương trình không chỉ đơn thuần là một đêm đại nhạc hội và trình diễn nghệ thuật, mà còn là bản đại hợp xướng tôn vinh những giá trị cốt lõi, hành trình phát triển của đất và người Quảng Ninh.

Chương trình dự kiến 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV8, VTV9, VTVgo), Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; đồng thời phát trên các nền tảng số và hệ thống màn hình Led các địa phương trong tỉnh.

Cùng với đó là một chuỗi các hoạt động đặc sắc khác, như: Trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long; trình diễn ánh sáng công nghệ drone light; trình chiếu công nghệ 3D Mapping bên vịnh Di sản; tổ chức Hội chợ OCOP và không gian ẩm thực; triển lãm các quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ số, công nghệ trình chiếu hiện đại (sa bàn số, Projector Mapping, thực tế ảo mở rộng, bản đồ tương tác...).

Đồng thời, Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều sự kiện thể thao, như: Việt dã Đại hội TDTT Quảng Ninh lần thứ X năm 2026 từ ngày 18-19/8; Pickleball Đại hội TDTT tỉnh từ ngày 20-23/8; Giải vô địch Vovinam miền Bắc năm 2026 từ ngày 27-30/8; Giải Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn Quảng Ninh mở rộng từ ngày 25 - 31/8. Riêng Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức ngày 30/8/2026, với điểm tổ chức cấp tỉnh tại khu vực Bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long và 48 điểm tại các xã, phường, đặc khu.

Chuỗi hoạt động cũng được gắn với Tuần lễ kích cầu du lịch, chào mừng thành phố Quảng Ninh, qua đó tạo thêm sức lan tỏa cho các hoạt động quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, kết nối đầu tư, mở rộng hợp tác và phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin về việc tổ chức khởi công, khánh thành các dự án, công trình.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, tỉnh dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án, công trình trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày 27/8, toàn tỉnh dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án, công trình cấp tỉnh, với tổng vốn đầu tư khoảng 46.816 tỷ đồng (2 dự án khánh thành và 22 dự án khởi công mới).

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về kết quả triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã thông tin chung về kết quả triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh thông tin về việc triển khai thực hiện việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ninh”.

Hội nghị cũng phát động Cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Ngày 24/8, tại phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của Quảng Ninh; là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới, với không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn và trách nhiệm lớn hơn.

Việc tổ chức đồng loạt các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và đầu tư trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, không chỉ tạo không khí phấn khởi, chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố mà còn là dịp giới thiệu diện mạo, tiềm năng và khát vọng phát triển của địa phương trong chặng đường mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh đậm nét các sự kiện, các hoạt động nói trên; làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của các dự án đối với sự phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới… Qua đó, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, du khách và lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về 10 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Các nghị quyết tập trung vào những vấn đề thiết thực, cấp thiết, nhằm khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực vận hành của bộ máy và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.