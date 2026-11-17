Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ

Từ đổi mới phương thức đánh giá cán bộ đến những cách làm quyết liệt trong giải quyết công việc khó ở cơ sở, Quảng Ninh đang từng bước khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn tạo ra chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Cán bộ MTTQ, Đoàn Thanh niên xã Tiên Yên trực tiếp hướng dẫn người dân thôn Nà Cà sử dụng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới xác định rõ: Lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ. Cùng với đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nhấn mạnh yêu cầu gắn trách nhiệm lãnh đạo với năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cuối cùng.

Đối với Quảng Ninh, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi địa phương bước vào không gian phát triển mới, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới và phức tạp. Đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã, không chỉ cần nắm vững chuyên môn mà còn phải có khả năng phối hợp, xử lý tình huống, chủ động đề xuất giải pháp và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030 đã tạo cơ sở để đổi mới đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí và đánh giá cán bộ theo yêu cầu thực tiễn.

Tại phường Uông Bí, từ quý II/2026, việc đánh giá hằng quý và chấm điểm theo bộ chỉ số KPI được triển khai đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi nhiệm vụ được xác định rõ nội dung, thời hạn, sản phẩm hoàn thành; tiến độ được cập nhật, theo dõi trên hệ thống, qua đó làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Trong quý III/2026, phường đã thiết lập danh mục 111 nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và 194 nhiệm vụ đối với UBND phường. Có 642 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể và chính quyền được đánh giá theo KPI. Cách làm này giúp chuyển từ đánh giá định tính sang căn cứ vào mục tiêu, tiến độ, chất lượng và sản phẩm công việc.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế trao đổi với một hộ dân liên quan về phương án GPMB.

Tại phường Cẩm Phả, KPI cũng được ứng dụng để lượng hóa nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Theo đó, công việc được giao cụ thể về nội dung, thời hạn và sản phẩm trên phần mềm, tạo cơ sở theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng. Với khoảng 34 nhiệm vụ mỗi tuần, một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã chủ động lập kế hoạch, sắp xếp công việc và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong tuần đúng hoặc trước hạn. Từ những cách làm này, đánh giá cán bộ không còn chỉ dựa trên nhận xét chung mà gắn trực tiếp với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ người dân.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo còn được thể hiện rõ trong giải quyết những công việc khó, tồn đọng, có tác động trực tiếp đến tiến độ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác GPMB các dự án trọng điểm là một ví dụ. Đây là lĩnh vực liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; hồ sơ đất đai có những trường hợp phức tạp về nguồn gốc, chuyển nhượng, thừa kế, tranh chấp, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải sâu sát, kiên trì đối thoại và xử lý đúng quy định. Thay vì chỉ đôn đốc chung, Quảng Ninh yêu cầu xây dựng tiến độ cụ thể theo từng dự án, từng nhóm hồ sơ; phân công rõ trách nhiệm cho địa phương, sở, ngành và chủ đầu tư. Cán bộ trực tiếp rà soát hồ sơ địa chính, xác minh nguồn gốc đất, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tăng cường đối thoại để giải quyết kiến nghị của người dân. Theo số liệu thống kê, đến hết ngày 27/10/2026, thành phố đã hoàn thành GPMB 14 dự án với tổng diện tích 2.182,51ha; đối với 18 dự án đang triển khai, diện tích đã hoàn thành đạt 6.042,83/9.104,74ha, tương đương 66,37%. Kết quả này cho thấy sự chuyển động trong cách tổ chức thực hiện, nhất là việc đưa trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị gắn với khối lượng và tiến độ cụ thể.

Để cán bộ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong môi trường mới, Quảng Ninh đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ gắn với yêu cầu thực tiễn. Riêng trong quý II/2026, thành phố đã điều động, luân chuyển 27 cán bộ lãnh đạo, quản lý về giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính và chuyển đổi số được tăng cường cho cơ sở, góp phần bổ sung năng lực quản lý, điều hành tại những địa bàn đang có yêu cầu cao về tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ cơ sở được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm; ít nhất 70% được bồi dưỡng nâng cao về quản trị hiện đại, phát triển kinh tế địa phương và 100% được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số. Đây là nền tảng quan trọng để đội ngũ cán bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt mà còn thích ứng với phương thức quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu và hiệu quả thực thi.

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo cũng đòi hỏi môi trường làm việc khuyến khích đề xuất sáng kiến, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám hành động vì lợi ích chung. Cùng với giao quyền phải tăng cường kiểm tra, giám sát, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình; kịp thời ghi nhận những cách làm hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Đổi mới không đồng nghĩa với làm tùy tiện, mà phải dựa trên quy định, có mục tiêu rõ ràng và tạo ra giá trị thực chất.

Trong đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”, thành phố tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa mục tiêu thành phần việc, tiến độ và trách nhiệm; tập trung tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư công, GPMB và các dự án trọng điểm. Tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả” không chỉ là yêu cầu trong đợt thi đua cao điểm mà cần trở thành phương thức làm việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ.

Từ đổi mới cách đánh giá, bố trí cán bộ đến chủ động tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở, Quảng Ninh đang hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực hành động và tinh thần trách nhiệm cao. Khi mỗi cán bộ chủ động tìm giải pháp, dám nhận việc khó và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả, các chủ trương, quyết sách mới có thể được chuyển hóa thành hiệu quả cụ thể, tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh, bền vững.