Kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 28/11, tại phường Hạ Long, Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, gắn với phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thanh niên.

Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà trường, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đây là dịp để các bên trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình khởi nghiệp, nhất là việc ứng dụng khoa học, công nghệ, tìm kiếm thị trường và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ.

Tại chương trình, các tham luận tập trung làm rõ cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; chia sẻ kinh nghiệm đưa các giải pháp công nghệ từ thực tiễn cuộc sống vào sản xuất, kinh doanh.

Tọa đàm “Cùng thanh niên giải bài toán Quảng Ninh”.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “Cùng thanh niên giải bài toán Quảng Ninh”, với sự tham gia của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hạ Long, chuyên gia hệ sinh thái khởi nghiệp và doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung vào vai trò của cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp trong hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, kết nối thị trường và xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tại đây, những khó khăn về chuyên môn, công nghệ, vốn và đầu ra sản phẩm cũng được đặt ra, nhất là với các dự án mới hình thành, chưa có nhiều điều kiện tiếp cận thị trường. Việc tăng cường kết nối giữa các đơn vị hỗ trợ, chuyên gia và doanh nghiệp được xác định là một trong những hướng cần thiết để giúp thanh niên rút ngắn quá trình đưa ý tưởng vào thực tiễn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn Quảng Ninh và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên giai đoạn 2026-2028.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn Quảng Ninh và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên giai đoạn 2026-2028. Nội dung phối hợp tập trung hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên làm chủ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; tư vấn, kết nối chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nguồn lực phát triển dự án; phối hợp tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên.

Tuyên dương 12 gương thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp tiêu biểu.

Cũng tại chương trình, 12 gương thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp tiêu biểu được tuyên dương, trong đó có nhiều mô hình lựa chọn phát triển dựa trên lợi thế và điều kiện thực tế của địa phương.