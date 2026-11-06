Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ từ phong trào thi đua Quyết thắng

Với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cơ sở, năm 2026 LLVT Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chuyển đổi số và công tác dân vận. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bộ CHQS thành phố được suy tôn dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng trong Khối thi đua LLVT 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh và Tư lệnh Quân khu 3 trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ sau diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Xác định thi đua phải tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tập trung lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, mặt khó để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân với kết quả thực hiện. Qua đó, đưa phong trào đi vào từng nhiệm vụ, địa bàn, khắc phục tình trạng thi đua hình thức.

Minh chứng rõ nét là cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, mang mật danh “QN-26”. Trong hơn 2 ngày đêm (13-15/10), các lực lượng hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, bảo đảm đúng quy định, đạt mục đích, yêu cầu. Quân khu 3 đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và khả năng vận hành cơ chế của thành phố.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với LLVT thành phố, tạo cơ sở xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Điểm mới của cuộc diễn tập là kết hợp xử lý tình huống phòng thủ dân sự với xây dựng tuyến đường bê tông nhựa dài 423m, rộng 7,5m tại phường Hoành Bồ, tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng. Công trình vừa phục vụ yêu cầu cơ động, vừa cải thiện điều kiện đi lại của người dân.

Ban CHQS phường Hạ Long hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 2027.

Trong xây dựng lực lượng, Bộ CHQS thành phố chủ động tham mưu hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để dân quân và quân nhân xuất ngũ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, ổn định cuộc sống. Thành phố đã ban hành 2 nghị quyết về nội dung này; trong đó, mức phụ cấp, trợ cấp ngày công đối với dân quân cao hơn 1,2-1,4 lần so với quy định của Chính phủ. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 22 tỷ đồng/năm.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tích cực. Năm 2026, thành phố bàn giao 2.515/2.379 công dân tham gia nhập ngũ, vượt 5,7% chỉ tiêu; tỷ lệ công dân viết đơn tình nguyện tăng 5,6%. Công tác tuyển quân năm 2027 đã hoàn thành bước sơ tuyển, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo. Thành phố cũng thành lập thêm 9 tiểu đội tự vệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 3 đảng bộ quân sự cấp xã, góp phần mở rộng tổ chức lực lượng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Chất lượng đội ngũ cán bộ được khẳng định qua nhiều hội thi, hội thao. LLVT thành phố giành giải nhất toàn đoàn Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 3, giải nhì Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh, thành phố toàn quân. Cán bộ đơn vị đoạt giải nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc và giải B cấp toàn quân tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6.

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, Bộ CHQS thành phố chú trọng nắm bắt tư tưởng, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là tại các đơn vị đóng quân ở địa bàn xa trung tâm, biên giới, biển đảo, miền núi.

Đại tá Nguyễn Đình Nên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố, cho biết: Nhiều cán bộ thuộc Trung đoàn Bộ binh 17, Trung đoàn Bộ binh 18 và Ban CHQS các xã đảo, biên giới, miền núi có gia đình ở xa, phải di chuyển hàng trăm cây số. Vì vậy, đơn vị chủ động động viên, tạo điều kiện trong công tác, bố trí linh hoạt chế độ nghỉ phép, nghỉ tranh thủ, nghỉ đột xuất để cán bộ có thời gian chăm lo gia đình, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Phong trào thi đua Quyết thắng còn tạo chuyển biến trong công tác tuyên truyền và chuyển đổi số. Năm 2026, Bộ CHQS thành phố dẫn đầu Quân khu về số lượng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài quân đội, với hơn 1.200 tác phẩm. Các trang, nhóm mạng xã hội của lực lượng 47 cùng kênh tiktok, youtube “Người chiến sĩ hôm nay” được duy trì, góp phần lan tỏa thông tin chính thống đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

LLVT phường Móng Cái 2 tích cực tham gia và hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch 500 ngày đêm.

Trong công tác chuyển đổi số, Bộ CHQS thành phố đưa vào vận hành 1 phòng họp không giấy, triển khai 2 dự án về quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp và mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức xử lý công việc, tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành.

Phong trào thi đua còn được cụ thể hóa bằng các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hậu phương quân đội. Năm 2026, Bộ CHQS thành phố phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh nhận đỡ đầu 22 nữ thanh niên xung phong đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, thành phố hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sớm hơn 100 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và 310 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Kết quả này thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của LLVT và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ.

Với những kết quả đạt được, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh được suy tôn dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 trong Khối thi đua LLVT 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3. Đây là kết quả của việc gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.