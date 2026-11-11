Khí thế thi đua trên những công trình

Những ngày cuối năm, trên các công trường, dự án đầu tư công tại nhiều địa phương, không khí thi đua lao động diễn ra khẩn trương. Chính quyền tập trung tháo gỡ vướng mắc, chủ đầu tư bám sát tiến độ, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh thi công. Khí thế thi đua “90 ngày đêm bứt phá, tăng tốc” đang được cụ thể hóa bằng những phần việc, khối lượng hoàn thành và công trình đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Những công trình, phần việc cụ thể

Tại phường Đông Mai, khí thế thi đua trong chiến dịch 90 ngày đêm bứt phá, tăng tốc được thể hiện rõ qua tiến độ triển khai các công trình hạ tầng đô thị. Nhiều dự án dân sinh triển khai như cải thiện giao thông, chống ngập úng, hoàn thiện hạ tầng khu dân cư và chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Tuyến ngõ 367, đường Vạn Triều, phường Đông Mai sau 4 tháng thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Một trong những công trình đã hoàn thành là tuyến ngõ 367, đường Vạn Triều. Sau 4 tháng thi công, tuyến đường dài hơn 400m, tổng mức đầu tư trên 7,6 tỷ đồng đã được đưa vào sử dụng. Trước đây đường nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nay mặt đường được mở rộng 6,5m thảm asphalt, đồng bộ vỉa hè, hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt trong khu dân cư.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) có ý nghĩa quan trọng. Khi địa phương tổ chức triển khai dự án, các hộ dân trong khu vực đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị thi công thực hiện các hạng mục theo kế hoạch.

Ông Bùi Công Điền, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu Yên Lập, phường Đông Mai, chia sẻ: Khi chính quyền đầu tư mở rộng tuyến đường, nhân dân rất phấn khởi, tích cực tạo điều kiện GPMB để đơn vị thi công. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại thiết thực của người dân. Mọi người đều nêu cao trách nhiệm giữ gìn đường sá, bảo đảm vệ sinh môi trường, phát huy hiệu quả công trình.

Phường Đông Mai phấn đấu hoàn thành 100% dự án đầu tư công năm 2026.

Năm 2026, phường Đông Mai triển khai 24 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, chống ngập và các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao. Đến nay, 100% dự án đã khởi công, nhiều hạng mục hoàn thành; 6 công trình còn lại đang được đôn đốc thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm. Cùng với tổ chức thi công, địa phương chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân, xác định rõ những phần việc cần tập trung xử lý trong thời gian còn lại.

Ông Vũ Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường Đông Mai, cho biết: Đến hết tháng 10 phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra từ đầu năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 200 tỷ đồng, vượt kế hoạch thành phố giao ban đầu. Các chỉ tiêu thu ngân sách, thuế cơ bản hoàn thành kế hoạch; phát triển doanh nghiệp đạt 43/40 doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu đề ra. Gắn với chiến dịch 90 ngày đêm bứt phá, tăng tốc, địa phương đang tập trung đẩy nhanh GPMB các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn có chiều dài khoảng 14km, tổng kinh phí giải ngân dự kiến gần 100 tỷ đồng. Phường đang khẩn trương hoàn thiện 2 khu tái định cư, làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phấn đấu chậm nhất đến ngày 30/12/2026 cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

Dự án Trường THCS Hà An (điểm Hoàng Tân) được phường Hà An phối hợp cùng nhà thầu tăng tốc thi công.

Tại phường Hà An, tinh thần thi đua được cụ thể hóa bằng việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh ngay tại công trường. Các nhà thầu chủ động bổ sung nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Trong số 4 công trình trọng điểm đang được phường Hà An gấp rút triển khai, dự án xây dựng Trường THCS Hà An (điểm Hoàng Tân) là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với nhu cầu học tập của học sinh địa phương. Dự án gồm nhà học 3 tầng và nhà hiệu bộ, tổng mức đầu tư xây dựng trình phê duyệt 19,8 tỷ đồng. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình hiện đạt khoảng 45% khối lượng công việc.

Ông Vũ Mạnh Tuân, đại diện nhà thầu Công ty Đông Bắc, cho biết: Công trình Trường THCS Hoàng Tân triển khai hơn 3 tháng, hiện đạt khoảng 45% khối lượng công việc. Do thời tiết mưa nhiều trong giai đoạn đầu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Khi thời tiết thuận lợi hơn, nhà thầu đã chủ động tăng cường nhân lực, máy móc, tập trung thực hiện các hạng mục, quyết tâm bù đắp khối lượng bị ảnh hưởng. Hiện nhà thầu đang tập trung bổ sung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công các hạng mục, phấn đấu bảo đảm tiến độ.

Năm 2026, phường Hà An triển khai 31 dự án đầu tư công, trong đó 27 dự án đã thi công ngoài hiện trường, 10 dự án đã hoàn thành và 18 dự án đang thi công. Địa phương thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và tập trung xử lý những vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình triển khai. Đến ngày 30/9, phường đã giải ngân 192,107 tỷ đồng vốn kế hoạch năm, đạt 94,77% kế hoạch giao đầu năm và 58% kế hoạch sau điều chỉnh. Dự kiến hết năm, giá trị giải ngân đạt 294,889 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch giao đầu năm và 86,6% kế hoạch sau điều chỉnh.

Tuyến đường chính khu phố Hà An 2, phường Hà An đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại các đơn vị trực tiếp quản lý, triển khai dự án, tinh thần thi đua cũng được cụ thể hóa bằng việc phân loại công trình, xác định khối lượng còn lại và xây dựng kế hoạch hoàn thành theo từng giai đoạn. Ông Dương Văn Thăng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà An, cho biết: Hưởng ứng chiến dịch 90 ngày đêm, Trung tâm đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong 2 tháng cuối năm, đơn vị phấn đấu hoàn thành, tất toán 15/32 dự án. Đối với 17 dự án còn lại, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành các dự án và thực hiện quyết toán trong quý I/2027.

Thực tiễn tại các địa phương, đơn vị cho thấy, khí thế thi đua đang được tạo nên bằng những cách làm cụ thể, thiết thực. Chính quyền sâu sát công trường, chủ đầu tư chủ động phối hợp, nhà thầu tăng cường nguồn lực, người dân đồng thuận trong GPMB. Tiến độ từng công trình, tỷ lệ giải ngân và khối lượng hoàn thành trở thành căn cứ đánh giá kết quả thực hiện.

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Qua rà soát 19 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu của thành phố, đến hết tháng 10, có 16 chỉ tiêu cơ bản bảo đảm tiến độ kịch bản cả năm; 3 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ là lương thực cây có hạt, ti vi và xe ô tô. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tập trung cao độ cho các nhiệm vụ còn khó khăn.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao đổi với người dân phường Hoàng Quế đến nhận tiền hỗ trợ đền bù GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Nhìn tổng thể, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Một số sản phẩm công nghiệp như xi măng, tấm quang năng, loa, tai nghe và sản lượng trồng rừng tập trung đã vượt kịch bản cả năm. Thu NSNN vượt dự toán Trung ương giao, dự kiến cả năm vượt mục tiêu 100.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 97,67% chỉ tiêu giao đầu năm; số dự án thứ cấp đi vào hoạt động vượt kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản duy trì tiến độ. Trong số các chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP, nhóm văn hóa - xã hội có 11/11 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ, dự kiến cả năm đạt chỉ tiêu. Nhiều chỉ tiêu an sinh xã hội đạt kết quả khả quan.

Đến hết tháng 10, hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 98,82% dân số, vượt mục tiêu trên 90%; có 1.268.006 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 99,97% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,47% dân số, bằng 99,87% kế hoạch; số bác sĩ đạt 19,18 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,04%, về đích trước 2 tháng. Thành phố tạo thêm 26.920 việc làm, bằng 88,26% kế hoạch; lũy kế tăng thêm 23.725 người tham gia BHXH, bằng 79,08% kế hoạch năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.

Lãnh đạo UBND thành phố làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026 vẫn còn lớn. Thu từ hoạt động XNK dự kiến hụt 6.700 tỷ đồng so với kế hoạch. Công tác GPMB tại các khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều còn chưa hoàn thành. Tiến độ giải ngân vốn tại một số lĩnh vực còn chậm; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn thấp; số dư tạm ứng tồn đọng còn cao. Đây đều là những vấn đề cần được tập trung xử lý, bởi ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tăng trưởng, thu ngân sách và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Trên cơ sở rà soát từng chỉ tiêu, Quảng Ninh xác định mục tiêu hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý IV đạt 15,01%, cả năm đạt 13,21% theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4940/UBND-TH ngày 23/10/2026. Để thực hiện mục tiêu này, các sở, ngành tiếp tục thực hiện rà soát khối lượng sản phẩm còn thiếu, đánh giá khả năng hoàn thành và chủ động phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế được giao làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất ti vi, xe ô tô, bột mỳ, than sạch để xác định khả năng nâng công suất hoặc có phương án điều chỉnh; đồng thời rà soát, bổ sung sản phẩm từ các nhà máy mới đi vào hoạt động. Đối với du lịch, thành phố phấn đấu thu hút trên 2,6 triệu lượt khách, đạt gần 9.000 tỷ đồng doanh thu trong 2 tháng cuối năm.

Một trong những yêu cầu được thành phố đặt ra là phải nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp, bảo đảm số liệu phản ánh đúng kết quả của từng ngành, lĩnh vực. Các sở, ngành phụ trách chủ động phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ tính toán tăng trưởng. Thuế thành phố làm việc với toàn bộ doanh nghiệp theo từng ngành, rà soát, hướng dẫn kê khai bổ sung đầy đủ kết quả sản xuất, kinh doanh. Cách làm này đã phát huy hiệu quả trong quý III, nhất là ở lĩnh vực du lịch khi Sở VH-TT&DL phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú.

Hoạt động XNK tại điểm thông quan cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, thành phố yêu cầu tập trung vào các khoản thu thực chất, trực tiếp cấu thành tổng sản phẩm trên địa bàn. Khối lượng thu còn lại gồm 9.604 tỷ đồng từ hoạt động XNK và 3.220 tỷ đồng từ khu vực nội địa. Thành phố yêu cầu không lấy nguồn vượt thu tiền sử dụng đất để bù đắp phần hụt thu thuế, phí. Thuế thành phố tập trung đôn đốc nộp các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn, tiền sử dụng đất từ các dự án lớn và thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Chi cục Hải quan khu vực VIII vận động doanh nghiệp thực hiện thủ tục XNK tại Quảng Ninh…

Đặc biệt, thành phố yêu cầu đẩy nhanh GPMB tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và các dự án trọng điểm khác; xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng phần diện tích còn lại. Các địa phương, chủ đầu tư phải chủ động phối hợp, xử lý những khó khăn thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, mục tiêu được đặt ra là hoàn thành 100% trước ngày 15/12/2026, với số vốn còn lại khoảng 2.200 tỷ đồng. Kết quả giải ngân được gắn với đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW (ngày 30/8/2025) của Bộ Chính trị. Cùng với đó, các đơn vị tập trung thu hồi những khoản tạm ứng tồn đọng, hiện còn khoảng 992 tỷ đồng, hạn chế tình trạng vốn đã được bố trí nhưng chậm đưa vào thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách.

Song song với nhiệm vụ tăng trưởng, Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về hạ tầng, nhà ở, giáo dục, việc làm và an sinh xã hội. Trong quý IV, thành phố tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô thành phố, khởi công các công trình hạ tầng; phấn đấu hoàn thành 2.800 căn nhà ở xã hội và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới.

Các giải pháp tạo việc làm, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT tiếp tục được triển khai, bảo đảm tạo ít nhất 30.000 việc làm tăng thêm, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96,6%. Thành phố cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cùng với yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, Quảng Ninh cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Trọng tâm là xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 phù hợp với định hướng, mục tiêu giai đoạn 2026-2030, gắn với Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới; hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2027...