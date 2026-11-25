Cải cách hành chính thực chất, hiệu quả

Vốn là địa phương tiên phong trong cải cách hành chính, Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, số hóa hồ sơ, mở rộng tiện ích tại cơ sở, đồng thời khắc phục những điểm nghẽn trong liên thông dữ liệu và xử lý hồ sơ phức tạp, hướng tới nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cán bộ Tổ công tác khu vực Quan Lạn tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tại 14/14 sở, ngành và 54/54 xã, phường, đặc khu, Quảng Ninh tiếp tục tập trung đổi mới phương thức điều hành, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công được kiện toàn, hoạt động từ ngày 1/1/2026, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức. Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố đã ban hành 64 quyết định phân cấp, ủy quyền, góp phần giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho cơ sở.

Điểm đáng chú ý là cải cách không chỉ dừng ở sắp xếp đầu mối, mà được cụ thể hóa bằng việc rà soát, cắt giảm thời gian và đơn giản hóa quy trình. Theo thống kê công bố ngày 11/11/2026, thành phố đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249/2.069 TTHC do Trung ương quy định. Riêng nhóm thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh có 703/1.031 thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết giảm 39%. Đây là những thay đổi trực tiếp tác động đến chi phí tuân thủ, thời gian thực hiện thủ tục của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân.

Cùng với cải cách quy trình, việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính đang tạo thêm thuận lợi cho người dân. Hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến và thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn thành phố. Theo thống kê đến ngày 11/11, toàn thành phố đã tiếp nhận 652.503 hồ sơ, giải quyết 635.870 hồ sơ; trong số hồ sơ đã giải quyết có 627.507 hồ sơ trước và đúng hạn (đạt 98,7%). Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đạt 98,7%, cấp xã đạt 99,3%.

Tuy nhiên, giá trị của cải cách không chỉ thể hiện qua tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay số lượng thủ tục được rút ngắn thời gian, mà còn ở việc người dân có thực sự giảm công sức, chi phí đi lại hay không. Tại đặc khu Vân Đồn, trước đây, mỗi lần làm thủ tục đất đai, người dân thôn Ngọc Vừng phải đi tàu gần 1 giờ vào trung tâm. Nay ngay tại điểm tiếp nhận ở địa bàn, người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, kết quả được bưu điện chuyển về tận nhà. Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa với địa bàn biển đảo, nơi khoảng cách địa lý từng là trở ngại trong tiếp cận dịch vụ công.

Ở nhiều địa phương, các mô hình hỗ trợ trực tiếp cũng được triển khai song hành với số hóa. Kiosk hành chính công thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử đã được lắp đặt tại 10 điểm, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và 9 địa phương. Theo số liệu cập nhật đến ngày 11/11, các mô hình ghi nhận 16.909 lượt tiếp cận chức năng, 257 hồ sơ được cấp bản sao số. Người dân có thể tra cứu thông tin, nộp hồ sơ, thực hiện chứng thực, cấp bản sao số và thanh toán trực tuyến trên cùng hệ thống. Với thủ tục chứng thực điện tử, cấp bản sao điện tử từ bản chính, thời gian thực hiện tại các điểm thí điểm giảm từ 15 phút xuống còn 3-5 phút.

Đáng chú ý, cải cách hành chính đang được gắn chặt hơn với chuyển đổi số và khai thác dữ liệu dùng chung. Đến ngày 12/11, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.880.768/1.946.090 thửa đất, đạt 96,64%. Trong số dữ liệu đã xây dựng, có 1.778.974 thửa đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; 101.794 thửa cần tiếp tục bổ sung, xác thực và chuẩn hóa thông tin. Việc kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư và các hệ thống chuyên ngành sẽ góp phần hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã có, đồng thời nâng cao độ chính xác khi giải quyết các thủ tục liên quan.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng trợ lý ảo AI hỗ trợ giải quyết TTHC tại phường Mông Dương. Ảnh: Ngọc Trâm

Thực tế cho thấy, những hồ sơ đất đai có nguồn gốc phức tạp, thiếu giấy tờ, hoặc cần xác minh qua nhiều thời kỳ vẫn là một trong những nội dung khó giải quyết ở cơ sở. Từ tháng 6/2026, Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết TTHC về đất đai của thành phố đã làm việc tại 9 địa phương cấp xã, hỗ trợ 250 trường hợp hoàn thiện hồ sơ; trong đó 121 trường hợp đã được tiếp nhận để giải quyết.

Cùng với hướng dẫn người dân bổ sung giấy tờ, thành phố tổ chức rà soát hồ sơ phức tạp, xác định rõ nguyên nhân chậm xử lý và yêu cầu các đơn vị cam kết tiến độ khắc phục. Cách làm này cho thấy cải cách cần đi sâu vào từng trường hợp cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử.

Một yêu cầu mới đối với công tác cải cách TTHC được đặt ra khi ngày 2/11/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt đề án Thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương. Theo đó, việc đánh giá tập trung vào hai nhóm nội dung: Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công. Đáng chú ý, 100% chỉ số đánh giá phải được số hóa, theo dõi trên môi trường điện tử; ít nhất 80% dữ liệu phục vụ chấm điểm được thu thập tự động thông qua kết nối, chia sẻ và đồng bộ giữa các hệ thống.

Cơ chế đánh giá mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Quảng Ninh. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, số lượng thủ tục được cắt giảm là những kết quả quan trọng, nhưng chưa đủ phản ánh toàn diện chất lượng phục vụ. Điều cần được đo lường sâu hơn là người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, chi phí; dữ liệu đã được tái sử dụng đến đâu; quy trình liên thông có thực sự thông suốt và những hồ sơ chậm giải quyết được xử lý trách nhiệm như thế nào. Đây cũng là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách.

Kết quả các chỉ số năm 2025 cho thấy Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí cao về chất lượng điều hành, với Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 93,16/100 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 88,33%, xếp thứ 2/34. Đây là nền tảng quan trọng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu không được bằng lòng với kết quả đã đạt được. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tiếp tục hoàn thiện, khối lượng công việc ở cấp cơ sở lớn hơn, yêu cầu phục vụ đa dạng hơn, chất lượng đội ngũ cán bộ và khả năng vận hành các hệ thống số cần được nâng lên tương ứng.

Cải cách hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân không phải đi lại nhiều lần, doanh nghiệp giảm được thời gian chờ đợi, những vướng mắc được giải quyết đến cùng và trách nhiệm của cơ quan công quyền được thể hiện rõ trong từng khâu công việc. Vì vậy, cùng với tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hiện thành phố đang tiếp tục tập trung hoàn thiện dữ liệu, tăng cường kết nối liên thông, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và kiểm soát chặt tiến độ xử lý hồ sơ, nhất là những lĩnh vực phát sinh nhiều thủ tục phức tạp…