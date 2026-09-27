K8 Đại học Y Hà Nội - Phân hiệu Hải Phòng kỷ niệm 40 năm ngày nhập trường

Trong hai ngày 26 và 27/9, tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh), tập thể K8 Đại học Y Hà Nội - Phân hiệu Hải Phòng đã tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhập trường với chủ đề “Chạm lại thanh xuân”.

Tập thể K8 Đại học Y Hà Nội - Phân hiệu Hải Phòng tham gia hoạt động Team building sôi nổi tại bãi biển Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP Quảng Ninh).

Khóa K8 gồm các sinh viên trúng tuyển Đại học Y Hà Nội niên khóa 1986-1992, học tập và rèn luyện tại Phân hiệu Hải Phòng. Các thành viên K8 đến từ nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương (cũ) và Hưng Yên.

Trở lại gặp nhau sau 4 thập kỷ, từ những tân sinh viên mười tám, đôi mươi năm nào, các thành viên K8 nay đều đã trưởng thành, đóng góp tích cực cho ngành y tế tại nhiều bệnh viện, cơ sở y khoa trên khắp cả nước. Nhiều người trong số đó đã và đang đảm nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt, là những chuyên gia đầu ngành tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chương trình Gala Dinner với chủ đề Chạm lại thanh xuân.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động giao lưu, kết nối ý nghĩa đã diễn ra sôi nổi như: Teambuilding trên bãi biển, biểu diễn văn nghệ, tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là đêm Gala Dinner với chủ đề “Chạm lại thanh xuân”. Tại đây, các cựu sinh viên đã cùng nhau ôn lại ký ức về những năm tháng gian khó nhưng tự hào dưới mái trường y khoa, đồng thời chia sẻ những chặng đường công tác, những kỷ niệm trong nghề nghiệp và cuộc sống sau khi rời giảng đường.

Các tiết mục văn nghệ do các cựu sinh viên K8 biểu diễn trong chương trình Gala Dinner.

Nhìn lại hành trình 40 năm, cuộc gặp mặt tại Tuần Châu không chỉ là cầu nối vượt thời gian đưa những người thầy thuốc trở về với ký ức thanh xuân, mà còn là dịp để thắt chặt hơn nữa tình cảm đồng môn và những cống hiến thầm lặng cho y khoa nước nhà.