Lào Cai xác minh clip thiếu niên buông hai tay trên Tỉnh lộ 152

Ngày 24/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Tả Van xác minh, làm rõ trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi phương tiện đang lưu thông trên Tỉnh lộ 152. Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 18/11/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp nhận phản ánh của người dân về một đoạn video dài khoảng 59 giây được đăng tải trên mạng xã hội. Video ghi lại cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đồng thời buông cả hai tay khi xe đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Video được xác định ghi lại tại Km 21, đường Tỉnh lộ 152, thuộc địa phận thôn Bản Pho, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phối hợp với Công an xã Tả Van tiến hành rà soát, xác minh các thông tin liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện xuất hiện trong video là cháu G.A.L., sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Lếch, xã Bản Hồ.

G.A L., sinh năm 2009 được triệu tập lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Ngày 24/11, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Tả Van tiến hành xác minh, nắm tình hình, đồng thời mời cháu G.A L., sinh năm 2009 cùng người nhà đến trụ sở Công an xã để làm việc, xác minh và làm rõ các nội dung liên quan.

G.A L., bị tịch thu phương tiện vì lỗi buông tay điều khiển.

Hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đe dọa an toàn tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông khác. Với vi phạm này, lực lượng chức năng đã tịch thu phương tiện.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.