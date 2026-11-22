Công an lấy lời khai người dùng dao tấn công tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM

Công an lấy lời khai người đàn ông để làm rõ hành vi dùng dao tấn công nam tài xế taxi thương tích sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Tối 21/11, Công an phường Bình Trưng (TP.HCM) cho biết, đơn vị này lấy lời khai ông Trần Ngọc Danh (SN 1970) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh camera ghi lại vụ việc (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, tối 15/11, nam tài xế taxi công nghệ lái ô tô lưu thông trên đường số 6. Khi đến giao lộ 6 - 42 (phường Bình Trưng), xe của người này bị ông Danh chạy xe máy vượt lên chặn đầu.

Sau khi dừng phương tiện, nam tài xế bước xuống đường nói chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Danh mở cốp xe máy lấy dao tấn công khiến tài xế bị thương ở vùng mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Trưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa ông Danh về trụ sở làm việc. Nam tài xế cũng được đưa đi bệnh viện điều trị vết thương.

Trong khi làm việc, ông Danh thừa nhận hành vi và khai nguyên nhân xuất phát từ việc bực tức vì cho rằng tài xế taxi chạy xe ẩu.

Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.