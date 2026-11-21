Làm sạch dữ liệu, nâng chất lượng quản lý phương tiện giao thông

Cùng với việc tổng rà soát phương tiện kinh doanh vận tải, Công an Quảng Ninh đang tập trung rà soát, xác minh, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm khắc phục những thông tin còn thiếu, sai lệch, hoặc chưa được cập nhật trong cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC của người dân.

Công ty TNHH Vân Đồn Xanh hiện có 53 xe limousine hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định và hợp đồng. Thực hiện kế hoạch tổng rà soát phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng CSGT (Công an Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an đặc khu Vân Đồn trực tiếp kiểm tra, đo đạc thông số kỹ thuật, đối chiếu thực tế phương tiện của đơn vị với thông tin đăng ký.

Phòng CSGT phối hợp với Công an đặc khu Vân Đồn hỗ trợ làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện những thông tin chưa đầy đủ, hoặc cần điều chỉnh để hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện. Cùng với đó, các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, trách nhiệm của đơn vị quản lý phương tiện và người lái xe cũng được tuyên truyền, phổ biến; chủ doanh nghiệp được vận động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Văn Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Vân Đồn Xanh, khẳng định: Chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo các quy chuẩn của Nhà nước. Toàn bộ xe đều đã chuyển từ biển trắng sang biển vàng. Công ty hiện có khoảng 60 lái xe. Khi tuyển dụng lái xe, công ty đều yêu cầu bảo đảm điều kiện về sức khỏe, bằng cấp, kỹ năng, đồng thời, tiến hành tập huấn lái xe và thẻ huấn luyện nghiệp vụ trước khi tham gia phục vụ hoạt động vận tải.

Việc kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp giúp lực lượng chức năng có điều kiện đối chiếu giữa phương tiện đang hoạt động với hồ sơ quản lý, hạn chế tình trạng thông tin không còn phù hợp với thực tế. Đồng thời, qua quá trình làm việc, doanh nghiệp cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc duy trì, cập nhật thông tin phương tiện, bảo đảm các điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định.

CSGT rà soát thông tin phương tiện limousine của Công ty TNHH Vân Đồn Xanh.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 329 xe limousine kinh doanh vận tải hành khách. Đến nay, lực lượng công an đã rà soát 227 phương tiện (đạt 68,9%). Đối với nhóm ô tô hết niên hạn sử dụng, tỷ lệ rà soát dữ liệu đăng ký xe đạt 100%; ô tô chưa thực hiện kiểm định từ 30/6/2026 đạt 95,7%; ô tô, mô tô có nhãn hiệu không còn tồn tại, hoặc đã đăng ký trên 20 năm đạt 74,6%. Các kết quả này là cơ sở để tiếp tục đối chiếu, xác minh, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu quản lý phương tiện ngày càng đầy đủ, chính xác.

Song song với dữ liệu đăng ký xe, công tác rà soát, chuẩn hóa thông tin giấy phép lái xe cũng được triển khai tại công an các xã, phường, đặc khu. Trong đó, lực lượng công an chú trọng hướng dẫn người dân chuyển đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy sang thẻ PET; kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic. Việc thực hiện trực tiếp tại cơ sở giúp người dân dễ dàng tiếp cận, được giải đáp những vướng mắc trong quá trình làm thủ tục, nhất là đối với những trường hợp sử dụng giấy phép lái xe đã được cấp từ nhiều năm trước.

Chị Tô Thị Bích Thành (thôn Đoàn Kết 2, đặc khu Vân Đồn) chia sẻ: Giấy phép lái xe mô tô cũ của tôi đã hơn 20 năm, là thẻ giấy. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, tôi đã đến Công an đặc khu làm thủ tục chuyển sang thẻ PET, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện.

Công an phường Hạ Long hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeTraffic.

Theo Thiếu tá Phạm Thanh Tùng (Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT), quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do nhận thức của một bộ phận người dân về việc chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi giấy phép lái xe còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp tục phối hợp với công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, rà soát từng trường hợp, hỗ trợ người dân hoàn thiện thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, số lượng giấy phép lái xe cần được rà soát, chuyển đổi còn lớn, trong khi nhiều giấy phép được cấp từ lâu, thông tin cá nhân có thể chưa đồng nhất với dữ liệu dân cư hiện nay. Điều này đòi hỏi quá trình rà soát phải được thực hiện thận trọng, bảo đảm tính chính xác, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi sử dụng giấy phép lái xe và thực hiện các giao dịch, thủ tục liên quan.

Thời gian tới, Công an Quảng Ninh tiếp tục huy động lực lượng, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ với công an cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục chuyển đổi, cập nhật thông tin. Việc làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo nền tảng cho việc khai thác, kết nối dữ liệu, đẩy mạnh cải cách hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giao thông.