Xe đạp điện tông đuôi xe tải đậu trên đường khiến nam sinh lớp 9 tử vong

Nam sinh điều khiển xe đạp điện bất ngờ tông vào phía sau xe tải đậu trên đường khiến em bị thương nặng sau đó tử vong tại bệnh viện. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 19/11 tại Km1689 Quốc lộ 1, địa bàn thôn Đức Hòa, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, em Đ.X.C (SN 2012, học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn) điều khiển xe đạp điện trên đường, khi tới địa điểm trên thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải BS 86C-187.xx do ông Đ.T.D (SN 1993) điều khiển, đang dừng phía trước cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến em C. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó chuyển vào bệnh viện TPHCM. Tuy nhiên em đã tử vong sau một ngày cấp cứu.

Hiện Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý điều tra vụ tai nạn sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.