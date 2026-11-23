Thiếu niên 17 tuổi dùng chân điều khiển xe máy bị tịch thu phương tiện

Thiếu niên 17 tuổi điều khiển xe máy chở ba, dùng chân điều khiển phương tiện trên đường ở Mũi Né, quay clip tung lên mạng xã hội.

Ngày 20/11, một đoạn clip đăng tải hình ảnh thanh niên dùng chân điều khiển xe máy chở ba được tung lên mạng xã hội. Qua công tác xác minh Công an phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng thuộc Phòng CSGT đã xác định xe máy có BS 86C1- 905.24 thuộc chủ sở hữu là ông N.V.S (1987, ngụ phường Mũi Né).

Ông S. đã giao xe cho con là N.KL (2009), điều khiển chở theo 2 người bạn cùng trú tại phường Mũi Né, Lâm Đồng.

Hành vi điều khiển xe máy bằng chân.

Công an phường đã vận động chủ phương tiện phối hợp mang xe lên trụ sở Công an phường Mũi Né để thực hiện xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu người điều khiển phương tiện cùng 2 người ngồi trên xe (hiện vắng mặt tại địa phương) có mặt tại trụ sở Cơ quan Công an trong thời gian sớm nhất để tiếp tục xử lý.

Các hành vi vi phạm trên sẽ bị xử phạt: Chở theo 2 người trên xe mô tô, phạt 500.000 đồng. Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, phạt 500.000 đồng. Dùng chân điều khiển phương tiện, hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện.