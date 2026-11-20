Đề xuất không phạt xe vượt đèn vàng, tái phạm vượt đèn đỏ bị phạt gấp 3 lần

Cục CSGT đề xuất áp dụng cơ chế phạt lũy kế với người vượt đèn đỏ, mức phạt có thể tăng gấp 2-3 lần hoặc nhiều hơn nếu tài xế tái phạm.

Ngày 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 168/2024.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu, đề xuất thay đổi so với quy định hiện hành. Đáng chú ý, khi đèn vàng, xe đi qua vạch dừng, sẽ không bị xử phạt.

Khi đèn đỏ, xe đi vượt qua vạch dừng nhưng đứng lại, không gây cản trở giao thông sẽ bị phạt cảnh cáo trong lần đầu tiên, trừ điểm và phạt tiền trong lần thứ 2.

Với hành vi trên ở lần vi phạm thứ 3, người vi phạm sẽ bị phạt tiền lũy kế (có thể gấp 3 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cơ chế được đề xuất để xử lý lỗi liên quan đèn tín hiệu giao thông.

Khi đèn đỏ, xe vượt qua vạch dừng và tiếp tục đi ở lần 1 sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Ở lần thứ 2 sẽ phạt tiền lũy kế (có thể gấp 2 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe. Ở lần 3, cơ quan chức năng tiếp tục phạt tiền lũy kế (có thể gấp 3 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết thêm, các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Đồng thời việc xử lý lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử (camera, hệ thống giám sát…).

Theo Cục CSGT, nghị định mới dự kiến được xây dựng theo hướng phân hóa hành vi vi phạm dựa trên bản chất, tính chất và mức độ nguy hiểm, đồng thời xem xét số lần vi phạm để áp dụng chế tài phù hợp.

Mục tiêu của việc xử phạt không chỉ nhằm thu tiền phạt mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông. Những hành vi cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông sẽ bị xử lý nghiêm; trong khi trường hợp vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng được xem xét áp dụng chính sách phù hợp.

Cục CSGT nhấn mạnh đây mới là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.