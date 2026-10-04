Liên hoan Tiếng hát khu dân cư phường Liên Hoà

Ngày 4/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Liên Hòa tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Tham gia liên hoan có 5 đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho 11 khu phố trên địa bàn phường.

BTC Liên hoan Tiếng hát khu dân cư phường Liên Hoà trao cờ lưu niệm cho các khu phố.

Từ sự chuẩn bị chu đáo, công phu về trang phục, đạo cụ và phong cách biểu diễn, các đội thi đã mang đến liên hoan sự đa dạng về nội dung và hình thức ở nhiều tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng và những đổi thay tích cực trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố Quảng Ninh hôm nay.

Liên khúc "Quảng Ninh thành phố niềm tin" do đội thi khu phố Lưu Khê, Quỳnh Biểu thể hiện.

Tại Liên hoan, nhiều tiết mục để lại ấn tượng như “Quảng Ninh khát vọng vươn xa”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - Tôi yêu người Việt Nam”, “ Ý Đảng lòng dân”... với sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ đến từ khu phố Đông Hải, Lưu Khê, Vị Khê, Quán… Mỗi tiết mục không chỉ là sự thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật của các diễn viên quần chúng mà còn gửi gắm tình yêu, trách nhiệm và khát vọng đóng góp xây dựng quê hương.

Tiểu phẩm “Đường phố và tình người” do khu phố Trung Bản, Đông Hải thể hiện.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và Đội thi có tiết mục đặc sắc. Liên hoan tiếng hát khu dân cư phường Liên Hoà không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ bổ ích mà còn góp phần cổ vũ cán bộ và nhân dân phường Liên Hoà tiếp tục chung sức xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp.