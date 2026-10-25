Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cụm số 8: Quảng Hà giành giải Nhất

Ngày 25/10, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị xã Quảng Hà, diễn ra Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cụm số 8 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh” năm 2026, gồm 6 đội thi đến từ các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa, Quảng Tân, Đầm Hà và Cái Chiên.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xã Quảng Hà.

Dự Liên hoan có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo Đảng ủy 6 xã trong cụm số 8, cùng các đại biểu, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và đông đảo nhân dân đến cổ vũ.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội thi đã mang đến Liên hoan nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng phong phú, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng và những thành tựu trong xây dựng, phát triển quê hương. Các tiết mục được đầu tư về nội dung, trang phục và hình thức biểu diễn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xã Quảng Hà; giải Nhì cho đội thi các xã: Quảng Đức, Đường Hoa; giải Ba cho đội thi các xã: Quảng Tân, Đầm Hà và Cái Chiên.

Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ ở từng thể loại, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và những nét đặc sắc trong các tiết mục dự thi.

Một tiết mục tham gia Liên hoan.

Liên hoan là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.