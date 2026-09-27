Phường Bãi Cháy: Sắc màu văn hóa đặc sắc tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư

Chiều 27/9, UBND phường Bãi Cháy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Liên hoan có sự tham gia của 4 đội văn nghệ đại diện cho 14 khu phố trên địa bàn, tạo nên ngày hội văn hóa sôi nổi, thắm đượm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội văn nghệ đã mang đến Liên hoan những tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ; thể hiện niềm tự hào về những đổi thay, phát triển của Quảng Ninh hôm nay. Mỗi tiết mục không chỉ là sự thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật của các diễn viên quần chúng mà còn gửi gắm tình yêu, trách nhiệm và khát vọng đóng góp xây dựng quê hương.

Ban tổ chức tặng hoa cho 14 khu phố tham gia Liên hoan.

Là địa bàn năng động, trung tâm du lịch, dịch vụ quan trọng của Quảng Ninh, Bãi Cháy không ngừng đổi mới, phát triển. Cùng với sự phát triển kinh tế và diện mạo đô thị, việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng và sự gắn kết cộng đồng luôn được địa phương quan tâm. Liên hoan Tiếng hát khu dân cư chính là dịp để những người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng vun đắp môi trường sống văn minh, nghĩa tình.

Nhiều tiết mục tự biên đặc sắc thể hiện tinh thần đoàn kết khu dân cư của nhân dân phường Bãi Cháy.

Thông qua Liên hoan, những thông điệp về xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa bằng những hình thức nghệ thuật gần gũi. Đây cũng là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ quần chúng, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó là nhiều tiết mục được dàn dựng công phu với chất lượng nghệ thuật cao.

Các tiết mục thể hiện niềm tự hào về quê hương và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển bền vững.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư phường Bãi Cháy năm 2026 không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Từ những lời ca, tiếng hát, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, góp phần xây dựng phường Bãi Cháy ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chung sức xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển bền vững.