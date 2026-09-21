Phường Hạ Long: Sôi nổi Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026

Ngày 20/9, tại Hội trường Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBND phường Hạ Long tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Hoạt động được tổ chức theo Kế hoạch số 55/KHLT-MTTQ-UBND giữa Ủy ban MTTQ và UBND phường Hạ Long, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và thành phố; đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm lập thành tích chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và UBND phường Hạ Long trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia liên hoan có các đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho 16 khu phố trên địa bàn phường. Lực lượng tham gia biểu diễn là những hạt nhân văn nghệ, diễn viên không chuyên gồm cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Tiết mục "Tổ quốc gọi tên mình" do đội thi khu phố Hồng Hà 4 thể hiện.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu về trang phục, đạo cụ và phong cách biểu diễn, các đội thi đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm đặc sắc. Nhiều tiết mục tự biên mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động các mặt của đời sống xã hội và ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong dàn dựng, tạo khí thế sôi nổi, hào hùng và giàu bản sắc văn hóa vùng mỏ.

Tiết mục "Quảng Ninh thành phố tôi yêu" của đội thi khu phố Hồng Hải 6.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư phường Hạ Long năm 2026 là dịp để các khu dân cư giao lưu, giới thiệu những tiết mục văn nghệ quần chúng, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng. Qua Liên hoan, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh được giới thiệu, lan tỏa; ý thức giữ gìn môi trường, an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư tiếp tục được nâng lên.

Tiết mục múa "Bác Hồ một tình yêu bao la" do đội thi khu phố Hồng Hà 3 thể hiện.

Liên hoan cũng góp phần phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tăng cường gắn kết cộng đồng dân cư, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chung sức xây dựng thành phố Quảng Ninh trong chặng đường phát triển mới, hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và đáng sống.

Tiết mục “Bay lên Quảng Ninh” (khu phố Hồng Hà 5) gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, nhân dân thành phố mỏ trong kỷ nguyên mới.