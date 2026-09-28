Liên hoan tiếng hát khu dân cư phường Hà Tu

Trong hai ngày 26 và 27/9, tại Trường TH&THCS Hà Tu cơ sở 1 và Nhà văn hóa công nhân Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Tu phối hợp với UBND phường tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Liên hoan có sự tham gia của 8 khu phố, gần 500 diễn viên quần chúng được chuẩn bị công phu và chu đáo, mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Ninh.

Liên hoan là ngày hội văn hóa của nhân dân các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu.

Các đội tham gia Liên hoan đến từ nhiều khu phố, tổ dân phố trên địa bàn phường Hà Tu, mang đến những tiết mục được chuẩn bị công phu, khai thác các làn điệu, hình thức nghệ thuật và câu chuyện gắn với quê hương, cuộc sống. Một số tiết mục tập trung vào những nội dung gần với đời sống khu dân cư như xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự. Qua Liên hoan, các khu phố có thêm dịp giao lưu, giới thiệu nét văn hóa riêng và tăng sự gắn kết trong cộng đồng dân cư Hà Tu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và phát hiện những hạt nhân văn nghệ từ cơ sở.

Liên hoan góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng nhân dân.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng xây dựng phường Hà Tu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao các giải tiết mục xuất sắc; 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các khu phố.

Minh Thương