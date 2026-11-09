Liên kết vùng: Từ định hướng đến những công trình kết nối

Ngày 30/10/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động số 25, thực hiện Nghị quyết 27 ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Một trọng tâm của chương trình là tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng, nhằm khắc phục những hạn chế như: quyhoạch còn chồng lấn, thiếu liên kết; hạ tầng vẫn là điểm nghẽn; liên kết vùng còn yếu; đầu tư còn dàn trải, trùng lặp. Liên kết vùng tại Quảng Ninh đang được cụ thế hóa thông qua cơ chế, dự án nào trong thời gian tới?