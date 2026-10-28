Nam Phi thử nghiệm đoàn tàu chở hàng dài nhất thế giới

Nam Phi vừa thử nghiệm đoàn tàu chở hàng dài 7,6 km với 696 toa, được công ty vận tải và logistics nhà nước Transnet tuyên bố là đoàn tàu dài nhất thế giới từ trước đến nay.

Đoàn tàu chở hàng được Transnet Freight Rail tuyên bố là dài nhất thế giới tại vịnh Saldanha, Nam Phi, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Theo Transnet, ngày 18/10, đoàn tàu hoàn thành hành trình dài 860 km từ vịnh Saldanha, ở bờ biển phía tây Nam Phi, đến một mỏ quặng sắt trong nội địa. Toàn bộ toa chở hàng đều trống trong suốt hai ngày hành trình.

Do đoàn tàu có chiều dài đặc biệt lớn, các đầu máy điện và diesel được bố trí dọc theo đoàn để cung cấp lực kéo.

Ông Russell Baatjies, Giám đốc điều hành Transnet Freight Rail, cho biết chuyến chạy thử nhằm rút kinh nghiệm, giúp Nam Phi nâng cao năng lực vận chuyển khoáng sản và các loại hàng hóa khác trên những tuyến đường dài.

Theo Transnet, đoàn tàu này đã vượt qua kỷ lục trước đó của một đoàn tàu dài 7,24 km, chạy từ mỏ quặng sắt đến cảng ở miền tây Australia năm 2001. Thông thường, tàu chở hàng dài từ khoảng 800 m đến 2,4 km, tùy từng quốc gia; Nam Phi và Australia là những nước vận hành các đoàn tàu dài nhất thế giới trên các tuyến đường dài.