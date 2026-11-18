Khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh giữ vai trò quan trọng trong kinh tế tư nhân, nhưng còn gặp nhiều khó khăn về vốn, mặt bằng, nhân lực và tiếp cận chính sách. Quảng Ninh đang triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để khu vực này phát triển ổn định.

Thuế cơ sở 2 Quảng Ninh hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 thực hiện thủ tục thuế điện tử.

Với nguồn vốn và nhân lực hạn chế, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh thường gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường, tổ chức sản xuất, quản trị tài chính và thực hiện các quy định của pháp luật. Đặc biệt, những yêu cầu ngày càng cao về hóa đơn điện tử, kế toán, quản trị và chuyển đổi số làm gia tăng chi phí tuân thủ, tạo thêm áp lực cho các cơ sở kinh doanh.

Ông Lê Như Thiều, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, cho biết: Từ thực tiễn hoạt động và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cần đổi mới cách thức hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với quy mô và nhu cầu từng nhóm. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cần được hỗ trợ về vốn, công nghệ, thị trường, quản trị; hộ kinh doanh cần được hướng dẫn về thuế, kế toán, thủ tục đăng ký và chuyển đổi mô hình khi có nhu cầu.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, thành phố đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030; triển khai kế hoạch hỗ trợ năm 2026 và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Trong 10 tháng năm 2026, ngành Tư pháp phát hành gần 4.700 tờ gấp về hóa đơn điện tử, chính sách hỗ trợ pháp lý; tổ chức 2 hội nghị tập huấn về pháp luật bảo hiểm xã hội và kỹ năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thu hút gần 300 lượt người tham dự.

Cùng với đó, ngành Thuế tăng cường hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và ghi chép sổ sách kế toán. Trong 10 tháng, thành phố tổ chức 17 hội nghị đối thoại, phối hợp triển khai 112 đợt tập huấn cho người nộp thuế; đồng thời chuẩn bị cung cấp miễn phí phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi theo chương trình hỗ trợ.

Đối với hoạt động XNK, việc giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu xuống 0 đồng/lượt theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 của HĐND thành phố đã trực tiếp giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới.

Sở Tư pháp TP Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh chú trọng vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện để các chủ thể kinh tế tiếp cận đầy đủ hơn với chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/3/2026 của UBND thành phố về tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 quy định việc tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về thuế, kế toán và tiếp cận chính sách ưu đãi theo quy định.

Tại phường Hà Lầm, nơi có hơn 300 doanh nghiệp và trên 700 hộ kinh doanh hoạt động, chính quyền địa phương cam kết rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; bố trí cán bộ chuyên trách phối hợp với cơ quan thuế để hướng dẫn các hộ đủ điều kiện chuyển đổi. Nhờ đó, nhiều hộ kinh doanh quy mô lớn đã chủ động chuyển sang mô hình doanh nghiệp. Tiêu biểu, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình chị Ngô Thị Huyền tại khu Hà Trung 1, với doanh thu bình quân trên 10 tỷ đồng/năm, đã hoàn tất đăng ký trực tuyến, chuyển đổi thành Công ty TNHH Tuấn Huyền trong 1 tuần. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố có hơn 50 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Cùng với hoàn thiện thủ tục và hỗ trợ chuyển đổi mô hình, thành phố chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Đến hết tháng 10/2026, dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.