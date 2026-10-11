Dấu ấn phường Mạo Khê

Với 55 huy chương, trong đó có 25 HCV, 16 HCB và 14 HCĐ ở 12 môn thi đấu, đoàn thể thao phường Mạo Khê đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X. Kết quả này không chỉ khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT quần chúng tại địa phương, mà còn tạo nền tảng để Mạo Khê tiếp tục nâng tầm chất lượng thể thao, chinh phục những thành tích cao hơn.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Mạo Khê lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Đinh Yến (CTV)

Năm 2026 là năm đầu tiên Mạo Khê tổ chức Đại hội TDTT cấp phường sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, bộ máy mới được kiện toàn, cơ sở vật chất về thể thao chưa thật sự đồng bộ, việc tổ chức Đại hội TDTT cấp phường đặt ra không ít yêu cầu đối với địa phương.

Song phường Mạo Khê xác định việc tổ chức đại hội vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là dịp đánh giá thực chất phong trào TDTT quần chúng, tiếp tục phát động phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026. Với tinh thần đó, UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Mạo Khê Vũ Thị Thanh Hường cho biết: Nhiều năm qua, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn phường Mạo Khê phát triển khá mạnh, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm duy trì hoạt động thường xuyên. Việc tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp phường với 9 môn thi đấu, thu hút hơn 1.200 VĐV đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực sự trở thành ngày hội thể thao của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Qua đây, địa phương đã phát hiện, tuyển chọn được nhiều vận động viên có năng lực, thành tích tốt, tiếp tục đào tạo, tập huấn, xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026.

Sau Đại hội TDTT cấp phường, Mạo Khê tiến hành rà soát, tuyển chọn những VĐV đạt thành tích tốt, đồng thời bổ sung các nhân tố tiêu biểu từ câu lạc bộ, trường học, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Với từng môn, địa phương xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp, quan tâm bố trí thời gian, địa điểm, kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để VĐV chuẩn bị thi đấu.

Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, phường đã vận động doanh nghiệp đồng hành với tổng kinh phí xã hội hóa phục vụ tổ chức đại hội cấp phường và tham gia thi đấu cấp thành phố ước trên 200 triệu đồng.

Phường Mạo Khê giành giải nhất toàn đoàn môn bơi trong bể tại Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X.

Tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, phường Mạo Khê tham gia 13/18 môn thi đấu. Tính đến ngày 2/10, đoàn đã hoàn thành thi đấu 12 môn, giành 55 huy chương (25 HCV, 16 HCB và 14 HCĐ) dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Trong đó, bơi là môn thi đấu nổi bật với thành tích nhất toàn đoàn, giành 13 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ; đẩy gậy cũng giành vị trí nhất toàn đoàn với 6 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Ở các môn điền kinh, cờ tướng và kéo co, phường Mạo Khê đều giành vị trí nhì toàn đoàn; bóng đá nữ đoạt giải Ba. Thành tích ở nhiều môn cho thấy lực lượng VĐV Mạo Khê khá đồng đều, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho toàn đoàn.

Vị trí dẫn đầu bảng thành tích tại Đại hội TDTT thành phố là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu để Mạo Khê tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, phát triển TDTT thường xuyên, rộng khắp và bền vững trong cộng đồng. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; duy trì, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao tại khu phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ và lực lượng nòng cốt ở những môn thế mạnh như bơi, đẩy gậy, điền kinh, cờ. Đồng thời, tập trung khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, từng bước hoàn thiện thiết chế thể thao và đẩy mạnh xã hội hóa, tạo thêm điều kiện để người dân rèn luyện, VĐV tập luyện, thi đấu.

Từ nền tảng sẵn có, Mạo Khê hướng tới xây dựng sự gắn kết chặt chẽ giữa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, để mỗi câu lạc bộ, mỗi sân chơi cơ sở trở thành nơi phát hiện những nhân tố mới. Thành tích dẫn đầu tại Đại hội TDTT thành phố không chỉ khẳng định vị thế của phong trào TDTT phường Mạo Khê, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, đoàn kết, giàu truyền thống, có phong trào văn hóa - thể thao phát triển mạnh, tiếp thêm động lực để Mạo Khê nâng tầm phong trào, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh và hướng đến những thành tích cao hơn trong thời gian tới.