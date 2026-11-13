Sự cố Microsoft ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới, hãng nỗ lực khôi phục dịch vụ

Ngày 13/11, Microsoft cho biết đang đạt tiến triển trong việc khôi phục các dịch vụ phần mềm văn phòng sau khi tình trạng gián đoạn trên diện rộng bước sang ngày thứ hai, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và dịch vụ công trên toàn thế giới.

Biểu tượng và biển hiệu Microsoft bên ngoài Trung tâm Đón tiếp khách tham quan tại trụ sở công ty ở Redmond, bang Washington (Mỹ). Ảnh: AP

Sự cố tác động đến nhiều dịch vụ thuộc bộ Microsoft 365, trong đó có Outlook, Teams và trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot, khiến nhiều người dùng không thể truy cập thư điện tử và các công cụ làm việc trực tuyến.

Trong thông báo ngày 13/11, Microsoft cho biết khả năng cung cấp dịch vụ và tốc độ chuyển phát thư điện tử đang được cải thiện tại nhiều khu vực, gồm Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn có thể gặp tình trạng truy cập chập chờn hoặc nhận thư chậm trong quá trình khắc phục.

Hãng đang triển khai các biện pháp nhằm xác định nguyên nhân và khôi phục những máy chủ bị ảnh hưởng. Microsoft cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố bắt nguồn từ hoạt động tấn công mạng, đồng thời cam kết tiếp tục xử lý cho đến khi dịch vụ được khôi phục hoàn toàn.

Tình trạng gián đoạn đã ảnh hưởng đến hoạt động tại nhiều quốc gia. Tại Anh, một phiên tòa ở Manchester phải tạm dừng, một số lực lượng cảnh sát không thể tiếp nhận tin báo tội phạm trực tuyến, trong khi dịch vụ thư điện tử của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) bị ảnh hưởng, có thể khiến việc cấp đơn thuốc chậm trễ.

Tại Na Uy, một số bộ trong chính phủ mất quyền truy cập thư điện tử. Singapore cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn dịch vụ thư điện tử của chính phủ, trong khi sự cố ảnh hưởng đến một số hoạt động của Tòa án Tối cao Philippines.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, một số ngân hàng tại Hong Kong ghi nhận gián đoạn hoạt động. Các hãng hàng không Air India và IndiGo cho biết dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua thư điện tử gặp sự cố, dù hoạt động khai thác chuyến bay không bị ảnh hưởng. Sự cố còn tác động đến các nền tảng AI khi OpenAI và Anthropic thông báo gặp vấn đề trong việc kết nối với các công cụ Microsoft 365, cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn giữa các dịch vụ công nghệ và phần mềm doanh nghiệp