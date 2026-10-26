Các phái đoàn cấp cao tới Iran, tìm cách hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Theo Bộ ngoại giao Iran, các phái đoàn cấp cao từ Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại Tehran hôm nay (26/10) để hội đàm với giới chức Iran, nhằm tìm cách ngăn chặn giao tranh tái diễn giữa Iran với Israel và Mỹ.

Tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AP

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh nhiều người dân Iran lo ngại nguy cơ chiến tranh toàn diện bùng phát trở lại. Lãnh đạo Israel và Mỹ liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn trước thềm các cuộc bầu cử tại cả hai nước, trong khi giới lãnh đạo Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir và ông Ibrahim Kalin, người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến gặp các quan chức an ninh cấp cao và các nhà đàm phán Iran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận giữa Tehran và Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết chương trình nghị sự của cuộc gặp chưa được ấn định, nhưng các cuộc đàm phán “chắc chắn sẽ đề cập đến những mối đe dọa cấp bách nhất đối với an ninh khu vực”. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út trong một tuyên bố cho biết các phái đoàn hy vọng tìm ra “những biện pháp giảm leo thang căng thẳng, tăng cường an ninh khu vực và thúc đẩy ổn định”.

Một quan chức khu vực cho biết các nhà trung gian hòa giải Qatar cũng đã đến Tehran hôm 25/10, phối hợp với Mỹ trong nỗ lực giảm căng thẳng khu vực. Pakistan và Qatar từng làm trung gian cho một thỏa thuận hồi tháng 6, nhằm hướng tới việc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải, Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran và các bên bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận toàn diện hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi hai bên nối lại các cuộc tấn công.