Người Mỹ lo ngại gián đoạn hàng không trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn

Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn năm 2026 tại Mỹ đang đến gần trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ làm gia tăng lo ngại về nguy cơ chậm, hủy chuyến bay. Dù những trục trặc gần đây khiến nhiều hành khách bất an, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn duy trì ở mức cao, trong khi giá vé tăng mạnh tiếp tục tạo thêm áp lực cho người dân.

Một sự cố kỹ thuật đã khiến Mỹ phải tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc lần đầu tiên kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Ảnh: AP

Các sân bay đông đúc, những hàng dài chờ làm thủ tục và nguy cơ chuyến bay bị trì hoãn từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mùa Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Tuy nhiên, kỳ nghỉ năm nay, với cao điểm đi lại bắt đầu từ ngày 20/11, còn xuất hiện mối lo mới về độ ổn định của hệ thống công nghệ phục vụ hàng không.

Tuần trước, một sự cố kỹ thuật đã khiến Mỹ phải tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc lần đầu tiên kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Vài ngày sau, một hãng hàng không tiếp tục gặp trục trặc hệ thống riêng. Các sự cố công nghệ khác trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ trực tuyến cũng khiến người dân thêm lo lắng.

Đối với Tracey Evers, một giám đốc trong ngành năng lượng sống tại Raleigh, bang Bắc Carolina, những diễn biến này khiến bà phân vân về kế hoạch bay tới vùng Caribe vào cuối tuần để thăm mẹ. Do còn nhiều công việc phải giải quyết, bà lo ngại việc mắc kẹt xa nhà vì chuyến bay bị gián đoạn có thể gây ra không ít phiền toái.

“Tôi nghĩ ngày càng có nhiều người cảm thấy lo lắng, nhất là khi họ theo dõi tin tức và thấy những vấn đề liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin đang xảy ra trên nhiều lĩnh vực” - bà Evers chia sẻ.

Nỗi lo của bà xuất phát từ hàng loạt sự cố kỹ thuật xảy ra trong khoảng 10 ngày qua, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, tâm lý bất an trước những rủi ro của việc đi máy bay vốn không xa lạ với người dân nước này.

Trong nhiều thập kỷ, cùng với sự phát triển của ngành hàng không, hành khách đã quen với tình trạng quá tải, thay đổi lịch trình và những bất tiện phát sinh. Ngay cả sau đại dịch COVID-19, nhu cầu bay vẫn phục hồi mạnh bất chấp những khó khăn từng xảy ra.

Giáo sư Dan Bubb, chuyên gia lịch sử hàng không thương mại tại Đại học Nevada, Las Vegas, nhận định những sự cố gần đây có thể khiến hành khách không hài lòng nhưng khó làm thay đổi đáng kể nhu cầu đi lại. “Nhìn chung, nhu cầu đi máy bay vẫn rất lớn. Mọi người có thể không vui, có thể phàn nàn, nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục đi máy bay” - ông Bubb nói.

Từ một phương tiện từng được coi là biểu tượng của tiến bộ công nghệ và những chuyến phiêu lưu, máy bay ngày nay đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống và hoạt động kinh tế. Ông Bob van der Linden, quyền Trưởng bộ phận Hàng không tại Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Mỹ, nhận định: “Ngày càng nhiều người đi máy bay, đồng nghĩa với tình trạng đông đúc hơn. Càng đông đúc thì càng bất tiện. Đi máy bay giờ đã trở thành một dịch vụ thông thường đến mức nhiều người coi việc di chuyển bằng máy bay là điều hiển nhiên. Nhưng theo một cách nào đó, đây lại là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thành công của ngành hàng không”.

Với Michelle Jolene, 50 tuổi, sống tại Miami, việc chuyến bay bị chậm, hủy hoặc phải thay đổi hành trình đã trở nên quá quen thuộc. Là người thường xuyên di chuyển, bà không quá bất ngờ với những sự cố. “Đã rất lâu rồi tôi không có một chuyến bay nào diễn ra hoàn toàn bình thường, trong khi tôi đi máy bay rất nhiều. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ rằng, được thôi, lại thêm một vấn đề nữa” - bà Jolene chia sẻ.

Theo bà, những người chỉ đi máy bay một lần mỗi năm vào dịp nghỉ lễ có thể cân nhắc chuyển sang ô tô để tới các địa điểm du lịch như Disney hoặc những bãi biển ở Bắc Carolina. Tuy nhiên, với những người phải thường xuyên bay vì công việc và cuộc sống, lựa chọn thay thế không phải lúc nào cũng khả thi.

Bên cạnh nguy cơ gián đoạn, giá vé máy bay đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với người Mỹ trong mùa nghỉ lễ năm nay. Theo ước tính của công ty đặt dịch vụ du lịch Hopper, giá vé máy bay khứ hồi nội địa phục vụ dịp Lễ Tạ ơn tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vé dịp Giáng sinh tăng 23%. Đây là mức giá vé máy bay mùa nghỉ lễ cao nhất trong một thập kỷ.

Một phần nguyên nhân khiến giá vé và các khoản phụ phí tăng là chi phí nhiên liệu hàng không cao hơn, liên quan đến xung đột Trung Đông. Theo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, giá vé máy bay trong tháng 9 tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.