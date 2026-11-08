Động đất mạnh tại miền trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Ngày 8/11, một trận động đất có độ lớn 5,7 xảy ra tại miền trung Nhật Bản, làm rung chuyển nhiều tỉnh, thành phố, khiến ít nhất 22 người bị thương. Cơ quan chức năng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong những ngày tới.

Một nhân viên Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 8/11/2026, sau trận động đất mạnh xảy ra tại miền trung nước này. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 1h04 sáng 8/11 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 40km dưới mặt đất, thuộc tỉnh Shizuoka. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất có độ lớn 5,5.

Rung chấn lan rộng ra nhiều khu vực ở miền trung Nhật Bản, trong đó có tỉnh Aichi, thành phố Hamamatsu, 2 cố đô Kyoto và Nara, cùng các tỉnh Yamanashi và Gifu. Tỉnh Aichi, nằm cạnh Shizuoka, ghi nhận mức độ rung lắc mạnh nhất. Thủ đô Tokyo không chịu ảnh hưởng trực tiếp của rung chấn.

Theo truyền thông địa phương, động đất khiến cửa kính nhiều cửa hàng vỡ, các mảnh kính rơi xuống đường phố. Tại một hiệu sách, nhiều cuốn sách rơi khỏi giá. Ít nhất 22 người bị thương, trong đó có những người ngã cầu thang khi tìm cách thoát khỏi các tòa nhà.

Sau trận động đất chính, khu vực này tiếp tục ghi nhận một số dư chấn nhỏ. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra các trận động đất mạnh trong vòng một tuần tới, đặc biệt trong 2 đến 3 ngày đầu.

Ông Ayataka Ebita, Cục trưởng Vụ Quan trắc động đất và sóng thần thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, đá rơi, nhất là tại những khu vực có mưa sau động đất.

Nhà chức trách Nhật Bản cũng yêu cầu các đoàn tàu cao tốc Shinkansen giảm tốc độ khi đi qua vùng bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn, do rung chấn có thể làm hư hại đường ray.

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên xảy ra động đất do nằm tại khu vực giao nhau của nhiều mảng lớn thuộc lớp vỏ Trái đất. Các mảng này liên tục dịch chuyển, tạo ra áp lực dưới lòng đất. Khi áp lực tích tụ được giải phóng đột ngột, động đất xảy ra. Những trận động đất mạnh có thể gây sập đổ công trình, sạt lở đất và thậm chí tạo ra sóng thần nếu xảy ra dưới biển.

Đặc biệt, ngoài khơi phía nam Nhật Bản có khu vực gọi là rãnh Nankai, ở đó một mảng của lớp vỏ Trái đất đang trượt xuống bên dưới mảng khác. Đây là khu vực từng xảy ra nhiều trận động đất lớn. Các nhà khoa học cảnh báo rãnh Nankai có nguy cơ xảy ra động đất cực mạnh trong tương lai, song hiện chưa thể dự báo chính xác thời điểm.

Tuy nhiên, theo ông Ayataka Ebita, Cục trưởng Vụ Quan trắc động đất và sóng thần thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu thay đổi bất thường tại đới hút chìm Nankai sau trận động đất ngày 8/11. Điều này có nghĩa là chưa có bằng chứng cho thấy trận động đất vừa xảy ra làm gia tăng hoạt động bất thường tại khu vực này.